AK Parti'den İstanbul açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin ''Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi'' dedi.

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:



''Geçersiz oyların sayımına ilişkin talebimiz vardı. Şu anda birçok ilçede devam ediyor. Yeniden sayımın gerçekleştirilmesine ilişkin talebimiz 5 ilçenin haricinde tamamen kabul edilmiş değil. Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi. Faik Bey (CHP Sözcüsü) muhtemelen bilmiyor ya da kendisini yanıltıyorlar. Faik Öztrak Bey 'Bu insanları sandık başkanlığına getiren sizin idari amirleriniz' diyor. Yasa diyor ki o ilçede o ilçe sınırları içinde mesela Büyükçekmece sınırları içinde ne kadar kamu görevlisi varsa mülki idare onu seçim kuruluna teslim eder.



5 BİN KİŞİ LİSTE DIŞI YERLEŞTİRİLMİŞ



Seçim kurulu başkanı bu listeden kura çekimi ile sandık sayısının 2 katı oranında ismi belirler engeli olanları çıkartmak suretiyle kalanları sandık başına yerleştirir. Seçim kurulları ne yapıyor 5 bin kişi kurulun asıl başkanı ile bir memur üyesi anlamında o da aynı usulle yapılır. 16 bin kişi yuvarlak söylüyorum o listenin içinden yerleştirilmişken 5 bin kişi de o listenin dışından yerleştirilmiş.''