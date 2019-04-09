09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:29Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:07
    • 22°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 98.469 1.54
  • Altın: 236,771 -0.26
  • Dolar: 5,6518 -0.64
  • Euro: 6,3717 -0.58

AK Parti'den İstanbul açıklaması

»
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin ''Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi'' dedi.
AK Parti'den İstanbul açıklaması
AK Parti'den İstanbul açıklaması AK Parti'den İstanbul açıklaması AK Parti'den İstanbul açıklaması

Yavuz'un açıklamalarından satır başları şöyle:


''Geçersiz oyların sayımına ilişkin talebimiz vardı. Şu anda birçok ilçede devam ediyor. Yeniden sayımın gerçekleştirilmesine ilişkin talebimiz 5 ilçenin haricinde tamamen kabul edilmiş değil. Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi. Faik Bey (CHP Sözcüsü) muhtemelen bilmiyor ya da kendisini yanıltıyorlar. Faik Öztrak Bey 'Bu insanları sandık başkanlığına getiren sizin idari amirleriniz' diyor. Yasa diyor ki o ilçede o ilçe sınırları içinde mesela Büyükçekmece sınırları içinde ne kadar kamu görevlisi varsa mülki idare onu seçim kuruluna teslim eder.

5 BİN KİŞİ LİSTE DIŞI YERLEŞTİRİLMİŞ

Seçim kurulu başkanı bu listeden kura çekimi ile sandık sayısının 2 katı oranında ismi belirler engeli olanları çıkartmak suretiyle kalanları sandık başına yerleştirir. Seçim kurulları ne yapıyor 5 bin kişi kurulun asıl başkanı ile bir memur üyesi anlamında o da aynı usulle yapılır. 16 bin kişi yuvarlak söylüyorum o listenin içinden yerleştirilmişken 5 bin kişi de o listenin dışından yerleştirilmiş.''

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AK Parti'den İstanbul açıklamasıAK Parti'den İstanbul açıklamasıAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçimlerde İstanbul'da sonuçlarına itiraz sürecine ilişkin ''Oyların tamamının sayımına ilişkin yüzde 6 sayılmışken geldiğimiz noktada fark 29 binlerden 14 binlere indi'' dedi.
Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de korkutan deprem!Akdeniz'de, merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Diyanet 2019 yılı fitre miktarını açıkladıDiyanet 2019 yılı fitre miktarını açıkladıDin İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2019 fitre miktarını 23 lira olarak belirledi.
İstanbul'da "sahte seçmen" operasyonuİstanbul'da "sahte seçmen" operasyonuİstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahte seçmen operasyonu başlatıldı. Büyükçekmece'deki incelemeye ilişkin herhangi bir gözaltı işlemi uygulanmadığı öğrenildi.
Gökçek'ten iki yeni öneri!Gökçek'ten iki yeni öneri!Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek, İstanbul'daki seçim sonuçları için iki öneride bulundu. Gökçek, "Ya bütün sandıklar sayılmalı ya da seçim yenilenmelidir" dedi.
PKK'ya büyük bir darbe daha! Elebaşı öldürüldü...PKK'ya büyük bir darbe daha! Elebaşı öldürüldü...MSB, Irak'ın kuzeyine yapılan hava harekatıyla, PKK'nın kırmızı listedeki elebaşılarından Mehmet Soysüren'ün etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
  • Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi09 Nisan 2019 Salı 11:13
  • İsrail tüm giriş çıkışları kapattı09 Nisan 2019 Salı 11:12
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi09 Nisan 2019 Salı 10:54
  • Uber'den Türkiye açıklaması!09 Nisan 2019 Salı 09:27
  • YSK'nın İstanbul kararına AK Parti'den ilk tepki!09 Nisan 2019 Salı 09:26
  • Belediye otobüsü devrildi: 25 yaralı09 Nisan 2019 Salı 09:24
  • Noterlerin nöbet mesaisi yoğun geçti09 Nisan 2019 Salı 08:36
  • 14 yaşındaki kızın ölümü akıllara durgunluk verdi09 Nisan 2019 Salı 08:34
  • Bolu Belediye Başkanı'nın ilk talimatı09 Nisan 2019 Salı 08:28
  • Rusya dönüşü Erdoğan'ı Mansur Yavaş karşıladı09 Nisan 2019 Salı 08:25
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri