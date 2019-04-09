09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Morales: 41 lityum tesisi kuracağız, Türkiye'yi de bekliyoruz

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bolivya lideri Juan Evo Morales Ayma Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, ekonomik işbirliği vurgusu yaptı.
Morales: 41 lityum tesisi kuracağız, Türkiye'yi de bekliyoruz
Morales: 41 lityum tesisi kuracağız, Türkiye'yi de bekliyoruz Morales: 41 lityum tesisi kuracağız, Türkiye'yi de bekliyoruz Morales: 41 lityum tesisi kuracağız, Türkiye'yi de bekliyoruz

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

 

Ticaret hacmimiz son iki yılda yüzde 250 artışa ulaştı. Sayın Morales'le bu rakamın iki ülke açısından çok düşük olduğunu ve kendimize bir hedef belirlememizde fayda olduğunda mutabık kaldık.

Karşılıklı yatırımların arttırılması, enerji gibi sektörlerde ele aldık. Termik santraller, güneş enerjisi ve bütün bu alanda atacağımız adımlarla her iki tarafın özellikle gerek iş adamlarının ortak girişimiyle bunları da inşallah yapacağımız ilk iade ziyaretinde geniş bir iş adamları ekibiyle bizler de Bolivya'ya gitmeyi planlıyoruz.

 

Savunma sanayi işbirliği imkanları üzerinde durduk. TİKA tarım ve sağlık alanlarında Bolivya'da başarılı projelere imza attı. Bu desteklerimizi devam ettirme arzusundayız.

"BİRÇOK KONUDA BENZER TAVIRLARA SAHİBİZ"

Biz İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Zirve Dönem Başkanıyız. Sayın Morales Latin Amerika ve Karayip Topluluğu'nun Dönem Başkanı. Türkiye ve Bolivya birçok konuda benzer tavırlara sahiptir. Dünyada aşırı sağ ve İslam düşmanı saldırılarından endişe duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Her türlü dışlamayı reddediyoruz.

BOLİVYA'YA KUDÜS VE FİLİSTİN İÇİN TEŞEKKÜR

Bolivya'nın Filistin davasına özellikle de Kudüs'ün statüsü ve Filistinli sivillerin korunmasına yönelik verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Golan Tepeleri ile alakalı yaklaşımını da takdirle izliyoruz.

[Bolivya, Venezuela'da Maduro'yu destekleyerek komuşlarından farklı bir tavır sergiliyor] Bolivya, Venezuela'da Maduro'yu destekleyerek komuşlarından farklı bir tavır sergiliyor

VENEZUELA KONUSU

Venezuela halkı iradesini geçen yılki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ortaya koymuştur. Venezuelalı dostlarımızın sandık başında aldığı sonuçların başkaları tarafından sorgulanmasını doğru bulmuyoruz. Eyalet valisi tayin eder gibi bir ülkenin başına tayin etmenin demokrasiyle bağdaşır hiçbir yönü yoktur.

Morales'in açıklamalarından satırbaşları:

"Türk halkını selamlıyorum. Bu devletler düzeyinde ilk ziyaretimiz. Bu kapsamda memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir ağırlama ile karşılaştık. Bu Bolivya halkına yapılmış bir ağırlamadır. Bu dostluğu kurduğumuz için çok memnunum. Çok teşekkürler sayın Cumhurbaşkanı. 70 yıllık diplomatik ilişkilerden sonra daha fazla dostluk kurmak çok önemli.

VENEZUELA MESAJI: ABD'NİN YAPTIĞI, VALİ TAYİN ETMEK GİBİ!

Venezuela'ya vali tayin etmek koloni döneminde vali tayin etmek gibidir. Bunun ABD eliyle yapılmasını hiç onaylamıyoruz.

Sizin devletinize ve Türk halkına şunu söylemek istiyorum. Bolivya 1825'deki kuruluşundan itibaren kendi doğal kaynaklarımıza katma değer vermeye başladık. Petrokimyadan başladık yola. Konsorsiyumlar kurduk. Tarımda da sanayileşmeye gittik. Farklı pazarlara farklı ürünlerle açıldık.

"41 LİTYUM TESİSİ KURACAĞIZ, TÜRKİYE'Yİ DE BEKLİYORUZ"

Lityum sanayisine de başladığımızı ifade etmek istiyorum. Türkiye bu büyük sanayinin parçası olmak istiyor. 41 lityum tesisi kuracağız. Lityum alt ürünleri için de farklı tesisler kuracağız. Bu anlamda Türkiye'yi de bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının bu yıl sonunda iş adamlarıyla ülkemize ziyaretini bekliyoruz.

"SAVUNMA SANAYİSİNDEKİ İŞBİRLİĞİ TALEBİNİZİ SELAMLIYORUZ, BU BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Savunma sanayinde işbirliği yapmamız gerektiğini dile getirdiniz. Özellikle kaçakçılıkla mücadele için bu savunma alanında işbirliğine ihtiyacımız var. Bolivya olarak bu işbirliği talebinizi selamlıyoruz. Gerçekten bizi çok şaşırttı.

"SAYENİZDE BÖBREK NAKİL HASTANESİ KURULDU"

Sayenizde böbrek nakil hastanesi kuruldu. İlk defa 4 hastane oluşturabileceğiz ülkemizde. Sağlık hizmetini değiştireceğiz. Bunu halka sunacağız. Yine Bolivya anayasasına göre insan sağlığı bir insan hakkıdır.

Şu anda evrensel ücretsiz sağlık hizmetine başladık. Bu gerçekten sizin tedarik ettiğiniz cihazlar bu evrensel sağlık hizmetine çok destek sağlayacak.

"SİZİ TANIDIKTAN SONRA TÜRKİYE'NİN HAYRANI OLDUM"

Gerçekten sizi dinledikten sonra, tanıdıktan sonra Türkiye'nin hayranı oldum. Yerli dizileriniz çok meşhur. Türk Hava Yolları da çok meşhur. Bolivya halkı adına size teşekkür etmek istiyorum sayın Cumhurbaşkanı.

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