Tunç Soyer'in ilk icraati: Zabıta olarak işe alacağız!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in ilk icraatı FETÖ ve PKK’yı sevindirmek oldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, İyi Parti ve CHP ittifakı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer, İzmir Kitap Fuarı'nda 'Nasıl bir yerel yönetim? Nasıl bir İzmir?' konulu söyleşiye katıldı. Soyer, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile mesleğinden atılanlarla ilgili skandal bir açıklamada bulundu.

"KHK İLE ATILANLARI ZABITA YAPACAĞIZ"

FETÖ ve PKK ilişkileri nedeniyle memurluktan atılan kamu görevlileriyle ilgili Tunç Soyer, "Biz KHK ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız. Bu o kadar çok şeyi değiştirecek ki. Zabıtanın öğretmen olması, belediye ve vatandaş arasında bambaşka bir ilişki yaratacak. Bunun gibi çok şey var" dedi.