09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:59Güneş 06:29Öğle 13:11İkindi 16:49Akşam 19:43Yatsı 21:07
    • 16°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 98.135 1.19
  • Altın: 238,872 0.62
  • Dolar: 5,6904 0.04
  • Euro: 6,4146 0.09

10 gündür tedavi görüyordu! Şehit oldu

»
Suriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
10 gündür tedavi görüyordu! Şehit oldu
10 gündür tedavi görüyordu! Şehit oldu 10 gündür tedavi görüyordu! Şehit oldu 10 gündür tedavi görüyordu! Şehit oldu

31 Mart'ta Azez ve Afrin kentleri arasındaki Melkiye Bölgesi'nde Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit olmuş 1 askerde yaralanmıştı. Gaziantep'te 10 gündür tedavi altında bulunan Niğdeli yaralı asker Halis Sayın şehit oldu. Nişanlı olan şehidin Gaziantep'te yapılacak törenin ardından Niğde'nin Orhanlı kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AİHM'e Türk kadın yargıçAİHM'e Türk kadın yargıçAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) seçimini yaptı; Türkiye adına görev yapacak hakimi belirledi. Oylamada 111 oy alan Doç. Dr. Saadet Yüksel AİHM’de Türkiye adına 9 yıl boyunca görev yapacak.
BM'ye önemli çağrı!BM'ye önemli çağrı!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu BM'ye çağrı yaptı.
10 gündür tedavi görüyordu! Şehit oldu10 gündür tedavi görüyordu! Şehit olduSuriye'de teröristler tarafından 31 Mart'ta Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye yapılan havan saldırısında yaralanan Niğdeli Uzman Onbaşı 23 yaşındaki Halis Sayın tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Tunç Soyer'in ilk icraati: Zabıta olarak işe alacağız!Tunç Soyer'in ilk icraati: Zabıta olarak işe alacağız!İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in ilk icraatı FETÖ ve PKK’yı sevindirmek oldu.
Morales: 41 lityum tesisi kuracağız, Türkiye'yi de bekliyoruzMorales: 41 lityum tesisi kuracağız, Türkiye'yi de bekliyoruzCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bolivya lideri Juan Evo Morales Ayma Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, ekonomik işbirliği vurgusu yaptı.
Soylu'dan İstanbul seçimleri ile ilgili son dakika açıklaması!Soylu'dan İstanbul seçimleri ile ilgili son dakika açıklaması!İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Büyükçekmece'deki 'taşıma seçmen' iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
  • AK Parti'den İstanbul açıklaması09 Nisan 2019 Salı 13:21
  • Akdeniz'de korkutan deprem!09 Nisan 2019 Salı 12:18
  • Diyanet 2019 yılı fitre miktarını açıkladı09 Nisan 2019 Salı 12:13
  • İstanbul'da "sahte seçmen" operasyonu09 Nisan 2019 Salı 11:18
  • Gökçek'ten iki yeni öneri!09 Nisan 2019 Salı 11:16
  • PKK'ya büyük bir darbe daha! Elebaşı öldürüldü...09 Nisan 2019 Salı 11:14
  • Çiftlikbank iddianamesi kabul edildi09 Nisan 2019 Salı 11:13
  • İsrail tüm giriş çıkışları kapattı09 Nisan 2019 Salı 11:12
  • Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir Ankara'ya getirildi09 Nisan 2019 Salı 10:54
  • Uber'den Türkiye açıklaması!09 Nisan 2019 Salı 09:27
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri