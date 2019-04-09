09 Nisan 2019 Salı27 Recep 1440
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Milli güreşçiden büyük zafer!

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Milli güreşçiden büyük zafer!
Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz Süleyman Atlı, Rus rakibi Sadulaev'i 8-3'lük skorla mağlup ederek altın madalya kazandı.
Milli güreşçiden büyük zafer! Milli güreşçiden büyük zafer! Milli güreşçiden büyük zafer!

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, altın madalyaya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu.


Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 67 kiloda temsil eden Atlı, final mücadelesinde Rus Muslim Sadulaev ile karşı karşıya geldi. Rus rakibini 8-3 yenen Süleyman Atlı, altın madalyanın sahibi oldu.

SELAHATTİN KILIÇSALLAYAN'DAN GÜMÜŞ MADALYA

 

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden Selahattin Kılıçsallayan, gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 65 kiloda temsil eden Selahattin Kılıçsallayan final mücadelesinde Azerbaycan'dan Haji Aliyev ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan milli güreşçi Kılıçsallayan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

 

MUHAMMET NURİ KOTANOĞLU'DAN BRONZ MADALYA

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Kotanoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

TAHA AKGÜL FİNALDE

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa güreş şampiyonasında ülkemizi 125 kiloda temsil eden Taha Akgül Rus Anzor Khizriev’i 8-1 yenerek finale yükseldi. Güreşçimiz finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak

FATİH ERDİN BRONZ İÇİN MÜCADELE EDECEK

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa güreş şampiyonasında ülkemizi 86 kiloda temsil eden Fatih Erdin Moldova’lı rakibi Piotr İIanolav’a mağlup oldu. Güreşçimiz yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

İBRAHİM BÖLÜKBAŞI BRONZ İÇİN MÜCADELE EDECEK

Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Büyükler Avrupa güreş şampiyonasında ülkemizi 92 kiloda temsil eden İbrahim Bölükbaşı Polonya’lı rakibi Zbigniew Baranowski’ye  mağlup oldu. Güreşçimiz yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

BAKAN'DAN KUTLAMA!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa büyükler güreş şampiyonasında Altın madalya kazanan Mustafa Kaya ve Süleyman Atlı’yı kutladı. Başkan Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kiloda altın madalya kazanan Mustafa Kaya ve 57 kiloda Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı’yı yürekten tebrik ediyorum.

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