10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Rusya'dan Türkiye'ye yeşil ışık: Birlikte üretebiliriz

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Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'e bağlı Rusya Helikopterleri'nin Genel Müdürü Andrey Boginskiy, Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu belirtti.
Rusya'dan Türkiye'ye yeşil ışık: Birlikte üretebiliriz
Rusya'dan Türkiye'ye yeşil ışık: Birlikte üretebiliriz Rusya'dan Türkiye'ye yeşil ışık: Birlikte üretebiliriz Rusya'dan Türkiye'ye yeşil ışık: Birlikte üretebiliriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Moskova ziyaretinde de görüşen Boginskiy, Rusya ve Türkiye arasında helikopter üretimine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret ederek bir dizi görüşmeler yaptığını ifade eden Boginskiy, "Sivil helikopterler noktasında Rus helikopterlerin alımı ve bakımıyla ilgili potansiyel müşterilerle masaya oturduk." dedi.

 

Ka-32 tipi çok amaçlı helikopterlerin, Türkiye'ye ilk kez ihracı için geçen yıl bir sözleşme imzalandığını hatırlatan Boginskiy, "Bu helikopterlerin asıl amacı, yangınla mücadele. Bu helikopterleri ürettiğimiz için söylemiyorum ama bu helikopterlerden yalnızca 3 tanesinin Türkiye coğrafyası için yeterli olmadığına inanıyorum." dedi.

Türkiye’den coğrafi olarak çok daha küçük bir ülke olan Güney Kore’de 50’ye yakın benzer helikopterin bulunduğunu ifade eden Boginskiy, "Bu alanı, geliştirilmeye müsait bir alan olarak görüyoruz. Ekipmanlarımızın özellikle orman yangınları ve kontrol edilemeyen yangınlarda yetkinliklerini gösterebileceklerini umuyoruz." diye konuştu. 

Boginskiy, Türk pazarına "en çok umut vadeden" pazarlardan biri olarak baktıklarını belirterek, "İş birliğimizi artırmak için Rusya İhracat Merkezi gibi kurumların ve leasing şirketlerinin desteğine ihtiyacımız var. Türkiye ziyaretimde bu konuları da 2 gün boyunca istişare ettik." dedi.

 

"Farklı çeşitlerde helikopterlerimiz var ve her türlü teklife açığız"

Andrey Boginskiy, Türkiye ve Rusya arasında ortak helikopter üretimi konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunurken, "Türkiye’nin savaş helikopteri üretiminde başarılı deneyimlere sahip olduğunu biliyoruz. Buna, sivil alana da yayılabilecek bir potansiyel olarak bakıyoruz. Bizim de hedefe bağlı olarak farklı çeşitlerde helikopterlerimiz var ve bu nedenle her türlü teklife açığız." ifadelerini kullandı.

Türkiye’de üretilen helikopter parçalarının kullanımına da sıcak baktıklarını dile getiren Boginskiy, şunları kaydetti: 

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) çeşitli parçalar üretiyor. Bu parçaları Rusya’da kullanabiliriz veya Türk ortaklarımızla sertifikalandırmak üzere bazı tamamlanmış ürünleri alabiliriz. Böylelikle Türk parçalarıyla üretilmiş Rus helikopterlerini, Türkiye’nin ciddi ekonomik ve ticari bağları olan çevre ülkelerin pazarlarına ihraç edebiliriz. Rusya olarak Türkiye ile ortak helikopter üretimini de ihtimal dahilinde görüyoruz."

Sivil helikopterlerde "devasa" potansiyel

Rusya Helikopterleri Genel Müdürü Boginskiy, Türkiye’de 100’den fazla sivil helikopterin faaliyet gösterdiğini belirterek, "Bunu bir olanak olarak görüyoruz. Örneğin, İran’da 4-5 kat fazla helikopter var. Bu nedenle Türkiye’nin devasa bir potansiyeli var." dedi.

Rusya, Türkiye veya Yunanistan gibi ülkelerin, kontrolü güç olan yangınlarla mücadele ettiğini vurgulayan Boginskiy, "Türkiye, yangın kontrolü noktasında oluşturacağı yeni bir programla 50 ila 70 helikopter alabilir. Daha fazla helikopter, orman yangınları nedeniyle oluşan hasarı azaltır. Bunun yanı sıra Türkiye'de üretilen tıbbi ekipmanlar da bu helikopterlere yerleştirilebilir ve böylelikle hayatlar da kurtarılabilir." şeklinde konuştu.

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