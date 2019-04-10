Bakan Albayrak Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın konuşmalarından satır başları;

"İLK ALANIMIZ BANKACILIK SEKTÖRÜ"

Reform alanlarının başında finansal sektörün geldiğini belirten Albayrak, "Finansal sektör altındaki ilk alanımız bankacılık sektörü olacak. Konkordato ve kredi yapılandırma meselesini, çok daha iyi, herkesin çıkarına olan yeni bir yasal çerçeve ile ele alacağız. Yeni yasal çerçeve, yeniden yapılandırma ve alacak tahsil süreçlerini hızlandıracak, borç ödeme kabiliyetini yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİM VE REFORM SÜRECİ 4.5 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Eylül ayında orta vadeli programı Yeni Ekonomi Programı ile kamuoyu ile paylaştık. Tüm prensipleri 3 yıllık bir program haline getirdik.

İşte bugün büyük ve güçlü Türkiye ekonomisinin altyapısı için reformların ilanı için bir aradayız. Sadece 2019 yılında hayata geçirmeyi taahhüt ettiğimiz düzenlemeleri ve adımları paylaşacağız. Gelecek yıl atılacak adımların paylaşımı seneye yapılacak.

YEP’te koyduğumuz hedeflere ulaşmak için sadece 2019’da hayata geçireceğimiz düzenlemeleri sizlerle paylaşacağız.

Bu adımları hayata geçirecek güçlü bir iradaye ve uzun bir zamana sahibiz. Türbülans döneminde sağladığımız başarılı dengelenme süreci, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı bu adımları hayata geçireceğimizin teminatıdır. Türkiye'nin gündemi ekonomide reformdur. Bu zamana kadar teknik detay ve içeriği ile ilgili önemli çalışmalar yapıldı ve hayata geçirilmeye hazır hale getirildi. Bu nedenle 2019 yılı sonuna kadar diyerek çok net bir tarih veriyoruz.

İLK BAŞLIK BANKACILIK



Reformların başında finansal sektör geliyor, onun altındaki de ilk başlık bankacılık sektörü olacak. Kamu bankalarına toplam 20 milyar TL Devlet İç Borçlanma Senedi verilecek. Özel bankaların ihtiyaç halinde hazır tuttukları yeniden sermayelendirme planları çerçevesinde sermayeleri artırılacak. Dengelenme süreci boyunca temettü dağıtmanın ve yöneticilere yapılan nakdi prim ödemeleri sonlandırılacak.

KAMU BANKALARINA 28 MİLYAR TL

Kamu bankalarını bilançoları çok daha dirençli hale getirilecek. Kamu bankalarının sermayelerini güçlendireceğiz. Özel bankalarımız yeniden sermayelendirme adımlarını zaten yürütüyorlar. Kamu bankalarına 28 milyar TL devlet tahvili verilecek.

ULUSAL VERİ MERKEZİ KURULACAK



- Mali sistemin gözetimi ve denetimini güçlendirilmesi ve geriye dayalı iktisadi politikalar geliştirmesi amacıyla ulusal veri merkezini kuracağız. Risk ve potansiyellerin çok daha erken analiz edilmesi sağlanacak.

YENİ YASAL ÇERÇEVE OLUŞTURULACAK

Borç yeniden yapılandırmalarını ve icra-iflas işlemlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek için yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve oluşturulacak.

Sorunlu kredilerin bir kısmı ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edilecek. Bazı sorunlu krediler, bankaların ve ulusal-uluslararası yatırımcıların iştiraki olan bilanço dışı fonlara devredilecek. Bu fonlar enerji girişim sermaye fonu ve gayrimenkul fonu.

EMEKLİLİKTE YENİ DÖNEM

Bireysel emeklilik sistemi yeniden yapılandırılacak. Etkin bir tasarruf sistemi oluşturulacak.

Tüm paydaşların katılımı ile kıden tazminatı reformu gerçekleştirilecek. Kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegrasyonu sağlanacak. Daha sürdürülebilir bir emeklilik sistemi fayda sağlayacak. Vatandaşlarımız emekli olunca nasıl geçinirim kaygısı taşımayacak.

Tasarrufları artırarak dış finansman bağımlılığımızı azaltacağız.

Şirketlerimiz çok daha kolay, ucuz ve uzun vadeli bir biçimde yeni yatırımlarını finanse edebilecekler. Önümüzdeki süreçte ekonomimize fayda sağlayacak güçlü bir emeklilik sistemini hızla hayata geçirmeyi planlıyoruz.

Reel sektörde riski 100 milyon TL ve üzeri olan grupların bağımsız denetim raporlarını bankalara sunmaları zorunlu hale getirilecek. Mali şeffaflık artırılacak.

Vatandaşların kazançlarına göre bireysel, tamamlayıcı bir emeklilik sistemini yeniden ele alacağız, bununla birilkte kıdem tazminatı reformunu hayata geçireceğiz. Kurumsal yönetim standartları yükseltilecek. Finansal yönetim kalitesi artırılacak.

Hedefimiz her iki reformu hayata geçirmek ve 2020 yılından itibaren fiilen bu reformları gerçekleştirmek. Ulusal kredi derecelendirme şirketi kurulacak.

Oluşturacağımız sistem tüm ana paydaşlara, çalışanlara, işverenlere, devletimize katma değeri en yüksek olacak şekilde oluşturulacak.

Emeklilik sistemindeki reformla toplanan fonlar milli gelirin %10'unu bulacaktır. Kredilerin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin teşvik edilmesini sağlayacak bir yapı FİKKO bünyesinde kurulacak.

KATMA DEĞERLİ ÜRETİM



Sigortacılık denetleme ve düzenleme kurumu kuruyoruz. FİKKO bünyesindeki bir kurul ile stratejik alanlara daha fazla kredi sağlanması için teşvik mekanizmaları devreye alınacak. Yerlileşme, ihracat, yüksek katma değerli üretime yönelik alanlara daha fazla teşvik sağlanacak.

TARIMDA MİLLİ BİRLİK PROJESİ

Gıda enflasyonu ile mücadele için en önemli yapısal reformumuz tarımda milli birlik projemiz olacak. Üretici ve tüketici arasında değer zinciri sağlanacak. YEP'te 76 milyar dolar planlanan tasarrufun 44 milyar lirası devreye alındı. Bütçe hedefini tutturacak tasarruf adımlarımız devam edecek.

VERGİDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Vergi dönüşümü en önemli reformlardan biri olacak, detaylarını bu yıl içinde geniş kapsamlı sunum ile sunacağımız çalışmanın hazırlıkları sürüyor. Yeni vergi mimarimizde istisna ve muafiyetleri azaltacağız, kurumlar vergisini daha rekabetçi noktaya taşıyacağız. Gelire göre artan vergilendirmeyi etkin hale getireceğiz. Yeni vergi mimarimiz istihdam oluşturma hedefinin üzerine oturacak. Kayıtdışılıkla mücadele edeceğiz.

Mükellef beyanının esas olduğu, sadeleştirilmiş bir süreci hayata geçireceğiz, sahte belge ile mücadele için etkin bir yapıyı devreye almış olacağız. Dolaylı verginin ağırlığı azaltılırken, doğrudan verginin ağırlığı artırılacak. Mükellef memnuniyetini düzenli ve sürekli olarak ölçecek, eksiklikleri anında tespit edeceğiz.

Ulaşmak istediğimiz sürdürülebilir büyüme ve istihdam hedefi olacak. İhracata dayalı bir ekonomiyi tesis edeceğiz. İnşaat izinlerinde, elektrik bağlamada, işe başlamada, ilgili kuruluşlar arasındaki e-imza'nın sürece dahil edilmesiyle sistemler entegre edilecek. İhracat-üretim stratejik planlamasında 7 stratejik sektör enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, otomotiv ve bilişim.

YARGIDA REFORM

Bir diğer reform alanımız yargı alanı. Yargı reformunun vizyonu, güven veren ve erişebilir bir adalet sistemi olacaktır. Hukuk ve ekonomi birbirini tamamlayan iki önemli alandır. Uzun vadeli yatırımlar, öngörülübelir hukuk pratiğine yakından bağlıdır. Yargı reformu strateji belgesinin güncellenmesi çalışması devam ediyor. Yargı reformu strateji belgesi yakında bakanımız tarafından açıklanacak.

LOJİSTİK MASTER PLANI GELİYOR



Lojistik master planı bakanlığımız ve varlık fonumuz tarafından uygulanacak. Yerli-yabancı tüm paydaşlara kazan-kazan işbirliklerinin gerçekleştirilmesi kurumsal ve uluslararası işbirlikleri ile hayata geçirilecek. Kısa, orta ve uzun vadede ihracat potansiyelinin belirlenerek ihracatın artırılması için uygun strateji ile ilgili adımlar atılacak.

SANAYİDE YERLİLEŞME

Sanayide yerlileşme programı mayıs ayında açıklanacak. Sanayi Bakanlığımız bu program ile ARGE'den yatırım ve ihracata tek pencereden yönetildiği, öncelikli orta-yüksek ve yüksek teknoloji ürünlere ilişkin proje yürütülecek. Etki analizleri ile ihracatta devlet yardımları yeniden düzenlenecek. Ticaret Bakanlığı ihracatı artırma planlarını ağustos ayında açıklayacak.

2019'DA TURİZM

Turizm master planı en geç eylül ayında açıklanacak. 2019'da turist sayısının 50 milyonun üzerinde, gelirinin de 35 milyar doların üzerinde gerçekleşmesi beklenmektedir.