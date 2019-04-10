Kümesten seçmen çıktı!

Büyükçekmece’de binlerce sahte seçmen kaydıyla oy taşındığının ortaya çıkmasından sonra Star, kayıtların oluşturulduğu adresleri tek tek yerinde görüntüledi. CHP’nin ilçede oturmadığı halde dışarıdan taşıyarak getirdiği binlerce seçmeni Büyükçekmece Belediyesi Veteriner Şefliği Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile ahır ve boş arsalara kaydettirdiği belgelendi.

OTOBÜSLE GETİRDİLER

30 yıldır Çakmaklı Mahallesi’nde oturduğunu belirten Oğuz Yılmaz “Burada herkesi tanırım. Seçim günü bu mahallede oturmadıkları halde 400-450 kişi otobüslerle okullara taşındı. Bir kısmını tanıyorum ama burada oturmuyorlar. Bunlar Beylikdüzü, Esenyurt, Kıraç, Akçaburgaz’dan gelenlerdi. Mahalle muhtarı ile CHP bu işi Nüfus müdürlüğünde organize etti. İrademizi çaldılar. Muhtar Erkan Eski’nin sokağında burada oturmadıkları halde 20 kişi seçmen olarak kaydedilmiş. Muhtar dışarından getirdiği isim listelerini belediyeye gönderiyor, belediye de bunlar için adres veriyor bu adresler de nüfus dairesinde kayıt yaptırılıyor. Bu şekilde mahallenin iradesini çaldılar” dedi.

EVDEKİ YABANCI

Evlerinde beş seçmen olduğunu ifade eden Adem Budak ise “Seçimden önce eve seçmen kağıdı geldi. Ancak hiç tanımadığım Tokatlı Fatih Köse isimli kişinin evimde otuyor şeklinde kaydı olduğunu gördüm. Okul müdürüne gittim bir yanlışlık vardır diye ancak kimse bunu tanımıyor. Seçim günü sandık başına gittiğimizde gördüm ki benim adresimde bu kişini hala görünüyordu” dedi.

20 KİŞİDEN FAZLA

İnsanların haberi olmadan evlerine, boş arsalara, ahırlara ve hatta köpek barınağına dahi seçmen kaydı yapıldığını tespit ettiklerini ve durumu yetkililere haber verdiklerini anlatan, Erol Türkoğlu da “Bir binada 5 seçmen var ama fazladan 20 veya daha fazla seçmen kaydı yapılmış. Eskiden burası köydü halen ahırlar var. Bu ahırları bile konut olarak gösterip sanki burada seçmen varmış gibi kayıtlar oluşturmuşlar. Hoşseda Sokak’taki köpek çiftliğinde 13 kişi kayıtlı gözüküyor. Orada binlerce köpek var insan nasıl oturur. Orada daire varmış gibi adres oluşturulmuş” şeklinde konuştu.

KÜMESTEN SEÇMEN ÇIKTI

Çakmaklı Mahallesi’nde ortalama her eve iki sahte seçmen kaydı oluşturulduğunu ifade eden Erdem Türkoğlu da şunları söyledi: Her eve yükleme oy yapmışlar. Tavuk kümeslerine, boş arazilere dahi seçmen kaydı yaptırmışlar. Bu küçük mahallede bu kadar sahte seçmen oluşturduklarına göre artık sitelerde ne kadar seçmen kaydı yaptırdıklarını hesaplayın. Köy içinde tavuk kümeslerinde, terk edilmiş yüzlerce ahırda ne kadar seçmen var bilemiyoruz. Seçimin yeniden yapılmasını istiyoruz çünkü irademiz çalındı. Bunları muhtar organize etti.

SEÇMENLER SİLİNMİŞ

Dört sokakta yaklaşık 80 yabancı seçmen tespit edildiğini ifade eden Recep Akdil ise “Bu tespitleri kendimiz yaptık. Evlerimize gelen seçmen kayıtlarından bunu tespit ettik. Bir de 15 seneden beri burada oturan 40 kişinin seçmen kaydı silinmiş. Çok büyük oyun hazırlamışlar” ifadelerini kullandı.

[Vatandaşlar evlerine gelen seçmen kağıtlarının listesini tutarak, söz konusu kişilerin mahallede oturmadığını söyledi.] Vatandaşlar evlerine gelen seçmen kağıtlarının listesini tutarak, söz konusu kişilerin mahallede oturmadığını söyledi.

Hayvan barınağı sakinleri 13 kişi

Büyükçekmece Belediyesi Veteriner Şefliği Sahipsiz Hayvanlar Bakım, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine seçmen olarak kaydedilenlerin 13 kişinin ismi ise şöyle: Adem A, Ömer A, Mahmut A, Süleyman A, Abdullah A, Hamza Ç, Hüseyin G, Kadir K, Şevket K, Oğuzhan Ş, Ferdi Y ve Ergün Y.



[Seçmen listesinde 13 kişinin adresi CHP’li belediyeye ait köpek barınağı çıktı.] Seçmen listesinde 13 kişinin adresi CHP’li belediyeye ait köpek barınağı çıktı.

Ahırda 19 seçmen var

Büyük baş hayvan ahırları ile kümes hayvanlarının bulunduğu yerler konut olarak gösterildi. İşte bu adreslerde oturan Yüksel K, Muharrem A, Murat A, Azize K, Merve Ç, Niyazi S, Nurcihan U, Tülay Ç, Fazilet D, Mehmet K, Melek K, Güner K, Nazmiye K, Nuran K, Seher Y, Sercan Y, Mihrican H, Metin G, Habil K. gibi onlarca isim tespit edildi. Yine boş araz ile diğer vatandaşların konutlarında seçmen olarak kaydedilen binlerce isim belirlendi.



[Ahırlar konut gibi gösterilip sahte kayıt yapılmış.] Ahırlar konut gibi gösterilip sahte kayıt yapılmış.

AK Parti’den Büyükçekmece’de ‘seçim yenilensin’ dilekçesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece’deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu’na verdiklerini açıkladı. AK Parti’nin olağanüstü itiraz dilekçesinde, Hasan Akgün’ün mazbatasının iptali ve usulsüz kaydedilen seçmen kayıtlarının dondurulması da istendi. Şenocak, “Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.



KAYNAK: STAR