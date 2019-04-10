10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Ak Parti'den seçim raporu!

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Ak Parti'den seçim raporu!
Seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreci devam ederken; AK Parti’de, Türkiye genelindeki oy sonuçlarına ne gibi faktörlerin etkilediği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.
Ak Parti'den seçim raporu! Ak Parti'den seçim raporu! Ak Parti'den seçim raporu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda genel başkan yardımcıları kendi alanlarına ilişkin seçim değerlendirmesini yapacak.

 

RAPOR HAZIRLANDI

Hazırlanan raporlarda, kazanılan ve kaybedilen belediyelerin analizleri yer alırken; önemli tespitlere de yer verildi. Edinilen bilgiye göre, raporlarda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin bir defa daha güvenoyu aldığı belirtildi. İki parti liderinin birlikte çalışması ve özellikle ortak mitinglerin toplumda karşılık bulduğu kaydedildi. Bazı önemli belediyelerin kaybedilmesine rağmen ittifaka olan desteğin korunduğu ifade edildi.

 

SEBZE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ DA ETKİLİ OLDU

Doğu ve güneydoğuda teröre karşı verilen mücadelenin bölge halkından destek gördüğü dile getirilirken; sebze-meyve fiyatlarındaki artışın oy oranlarını etkilediği kaydedildi.

Türkiye Gazetesi

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