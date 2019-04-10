İsrail'de seçim skandalı

İsrail’de 120 sandalyeli meclise girecek milletvekillerini belirlemek için yapılan erken genel seçimde gizli çekim skandalı yaşandı.

GİZLİ KAMERA İLE ÇEKİM

Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud, İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki seçim merkezlerine gönderdiği yaklaşık 1.300 aktiviste gizli kamerayla izinsiz olarak çekim yaptırdı.

OLAYI YALANLAMADILAR

Durumu fark eden bazı Filistinliler İsrailli aktivistlere tepki gösterdi. Batı Kudüs’te bir okulda oyunu kullanan Başbakan Netanyahu’ya gazetciler İsrailli “aktivistlerin” gizli çekim yapmasını sordu. Netanyahu “Her yerde kamera olmalı ama gizli olanı değil. Adil bir seçim için kameralar gerekli” diyerek olayı yalanlamadı.

RESMİ OLMAYAN 3 FARKLI SONUÇ

İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.

İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı 36’şar milletvekilini meclise gönderdi.

Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.

Kanal 12’nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33 milletvekilini meclise soktu.

NETANYAHU KOALİSYON KURMAYA YAKIN

Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki sağ ve sol kanatların milletvekili sayısı birbirinden farklı.

Kanal 13’un sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde etti.

Kanal 11’in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.

Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre ise sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.

KOALİSYON İÇİN 31 VEKİL GEREKİYOR

İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.