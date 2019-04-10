10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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İngilizler Kıbrıs'a yığınak yapıyor!

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Daha önce Fransızlara üs kurması için izin veren Rumlar, İngiltere'nin F35B tipi savaş uçaklarını topraklarına yerleştirmesine izin verdi.
İngilizler Kıbrıs'a yığınak yapıyor!
İngilizler Kıbrıs'a yığınak yapıyor! İngilizler Kıbrıs'a yığınak yapıyor! İngilizler Kıbrıs'a yığınak yapıyor!

ABD ve İsrail desteğini arkasına alan Rumlar ile Türkiye arasında Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının çıkarılması için devam eden sondaj çalışmaları nedeniyle başlayan gerilim sürerken İngiltere'den yeni adım geldi.

 

İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirildi.

MEMORONDUM İMZALANDI

 

İngiltere'ye ait 121 savaş uçağının Kıbrıs’a yerleşmesi konusunda Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile İngiliz mevkidaşı Gavin Williamson arasında 4 Nisan’da Londra’da memorandum imzalandı.

İki Bakanın memorandumu imzalamasının ardından F-35B savaş uçaklarının Kıbrıs’a konuşlanması kararı alındı.

Rum medyasının da geniş şekilde verdiği haberlere göre; uçaklar Suriye başta olmak üzere Ortadoğu’daki operasyonlarda aktif olarak kullanılan Ağrotur Üssü’ne getirilecek.

"ÖNEMLİ BİR ANLAŞMA"

Rum medyası İngiltere ile yapılan anlaşmayı “iki ülke arasındaki mevcut derin savunma bağlantılarını güçlendiren önemli bir anlaşma” olarak değerlendirdi.

Anlaşma ile ilgili konuşan Rum Savunma Bakanı Angelidis de, “Doğu Akdeniz'in bir çatışma bölgesinden bir istikrar, güvenlik, kalkınma ve refah bölgesine dönüşmesinin Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti’nin stratejisi olduğunu” söyledi.

İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson de, “Kıbrıs değerli bir ortak ve arkadaştır ve bu anlaşmayı imzalayarak, önümüzdeki yıllarda savunma konusundaki yakın bağlarımızı güçlendirdik” dedi.

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