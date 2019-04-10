10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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Türkiye'den İngiltere'ye sert tepki

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in İngiltere'den iadelerinin reddedilmesi kararına karşı yinelenen temyiz talebinin reddedilmesinin hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.
Türkiye'den İngiltere'ye sert tepki
Türkiye'den İngiltere'ye sert tepki Türkiye'den İngiltere'ye sert tepki Türkiye'den İngiltere'ye sert tepki


Aksoy, İngiltere'de bulunan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadelerine ilişkin sürecin olumsuz sonuçlanması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Hami Aksoy, "Terör örgütü FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in İngiltere'den ülkemize iadelerinin reddine dair Londra Westminster Kaza Mahkemesi'nin kararına karşı yenilenen temyiz izni talebimizin bugün Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesi hayal kırıklığına sebep olmuştur" ifadelerini kullandı.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti: "251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ mensuplarının ülkemize iadeleri yönündeki beklentimiz ve çabalarımız devam edecektir. Söz konusu terör örgütünün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir."

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