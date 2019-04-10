Büyük tepki! 'Ben konuşmak istediğimde...'

Bulut, Galatasaray maçında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazda bulunduğu ve hakemin pozisyonu açıklamak için yanına gelmesiyle ilgili tepki gösterdi.

Bulut "Hakem, Fatih Hoca'ya 2-3 dakika pozisyonu izah etti. Ardından orada kaybedilen zaman da ilave süre olarak eklendi ve penaltı oldu o arada. Hiçbir hakemin teknik direktöre pozisyon izah etme mecburiyeti yok. Ben konuşmak istediğimde bu niye gerçekleşmiyor? Orta hakemle zaten konuşamıyorum, 4. hakemle konuşmak istediğimde beni hemen tribüne göndermekte tehdit ediyor. Ben 4. hakeme bir şey diyemeyeceksem MHK Başkanını telefonla aramam mı gerekiyor? Anlamıyorum." dedi. (Futbolarena)