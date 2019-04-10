10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:57Güneş 06:27Öğle 13:11İkindi 16:50Akşam 19:44Yatsı 21:08
    • 20°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 12°C Afyon
    • 10°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 97.987 -0.15
  • Altın: 238,380 -0.14
  • Dolar: 5,6823 -0.14
  • Euro: 6,4082 -0.10

Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası

»
İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: "Suriyeli kardeşlerimizin özellikle kuru gıdaya ihtiyaçları var. " diyerek yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası
Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası

İstanbul Müftülüğü, "İyilik, mülteci kardeşinin tebessümüdür" sloganıyla Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası başlattı.

Suriye'de Türkiye'nin güney sınırına yakın bölgelerdeki kamplarda yaşayan insanlar için başlatılan yardım kampanyasında ihtiyaç duyulan kuru gıda maddeleri toplanacak. İlçe müftülükleri aracılığıyla toplanacak yardımlar, daha sonra tırlarla Suriye'de yaşayan savaş mağduru insanlara ulaştırılacak.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç çatışmalardan dolayı yerinden yurdundan edilerek kamplarda yaşamak zorunda bırakılan insanların gıda maddelerine ihtiyaç duyduklarına şahit olduklarını söyledi.

Daha önce Suriyeliler için giyecek yardımı kampanyasıyla kamuoyu önüne çıktıklarını ve sonunda da insanların el emeği, gör nuru eldiven, atkı, kazak türü giyeceklerden oluşan 8 tır dolusu malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Yılmaz, "Bunların dağıtımını bizatihi Cerablus'a giderek gerçekleştirdik. Orada gördüğümüz manzara yürek yakıcıydı. Zemini çamur, rüzgar ve yağmur geçiren çadırlarda kalan insanların durumu bizi çok etkiledi. Kadın, çocuk, yaşlı herkes orada yaşamak zorunda bırakılmış." dedi.

Türkiye'nin hem o bölgelerin güvenliğini sağlamaya çalıştığını hem de aç ve açıkta olan insanların dertlerine derman olmaya gayret gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, "AFAD, Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve birçok Türk sivil toplum kuruluşu oradaki kamplarda kalan insanlara yardım ediyor. Ancak ihtiyaç çok büyüktür. Özellikle kuru gıda noktasında büyük ihtiyaç olduğu bize ifade edildi. Döndükten sonra müftülüğümüz gençlik koordinatörleriyle toplantı yaparak yeni bir kampanya başlatılması için karar aldık. Önümüzdeki ramazanda çadırlarda yaşamak zorunda bırakılan kadın, çocuk ve yaşlıların sofralarına sıcak yemek olabilmesi için bir yardım kampanyası başlattık. İstanbul, çok büyük bir şehir. Dolayısıyla İstanbul'da başlattığımız gıda kampanyasına duyarlı halkımızın destek vereceğine inancımız tamdır." diye konuştu.

"Haydi kardeşlerimiz için destek verin" çağrısında bulunan Müftü Hasan Kamil Yılmaz, "Özellikle kuru fasulye, nohut, mercimek, pirinç, şeker, baharat çeşitleri ve bulgur gibi kuru gıda malzemelerine ihtiyaç duyuluyor. 26 Nisan'a kadar ilçe müftülüklerimiz aracılığıyla kuru gıda toplayacağız. Bu yardım kampanyasında topladıklarımızı tırlarla ihtiyaç sahiplerine götüreceğiz. İnsanlarımız duyarlı. İnşallah bu kampanyamız da diğerleri gibi ilgi görecek ve ramazanda kardeşlerimizin sofrası bereketlenecek." ifadelerini kullandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
20 yaşındaki genç, inşaatta ölü bulundu20 yaşındaki genç, inşaatta ölü bulunduKayseri'de inşaat halindeki binanın girişinde İlyas Can H. (20) adlı genç ölü bulundu. Sosyal medya hesabından 'Hakkı olan kim varsa hakkını helal etsin' yazılı mesaj paylaştığı ortaya çıkan gencin, intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyasıMüftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyasıİstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz: "Suriyeli kardeşlerimizin özellikle kuru gıdaya ihtiyaçları var. " diyerek yardım kampanyası başlattıklarını duyurdu.
Şanlıurfa'da PKK'ya bir darbe dahaŞanlıurfa'da PKK'ya bir darbe dahaŞanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sosyal medya aracığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüte yardım ettikleri öne sürülen aralarında HDP'li 2 belediye meclis üyesinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye'den İngiltere'ye sert tepkiTürkiye'den İngiltere'ye sert tepkiDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ mensupları Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil'in İngiltere'den iadelerinin reddedilmesi kararına karşı yinelenen temyiz talebinin reddedilmesinin hayal kırıklığına sebep olduğunu söyledi.
Kritik görüşme sona erdiKritik görüşme sona erdiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulü sona erdi.
Bakan Albayrak Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladıBakan Albayrak Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamında ortaya konulan hedefler doğrultusunda "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u açıkladı.
  • Rusya'dan Türkiye'ye yeşil ışık: Birlikte üretebiliriz10 Nisan 2019 Çarşamba 12:00
  • İsrail'de seçim skandalı10 Nisan 2019 Çarşamba 11:46
  • Ak Parti'den seçim raporu!10 Nisan 2019 Çarşamba 11:45
  • Canlı yayında ABD'ye rest!10 Nisan 2019 Çarşamba 11:43
  • Kümesten seçmen çıktı!10 Nisan 2019 Çarşamba 11:43
  • Kılıçdaroğlu'ndan skandal 'kaos' tehdidi10 Nisan 2019 Çarşamba 11:40
  • Tunceli'den yürek yakan haber10 Nisan 2019 Çarşamba 11:37
  • Ankara'da FETÖ operasyonu10 Nisan 2019 Çarşamba 10:20
  • AİHM'e Türk kadın yargıç09 Nisan 2019 Salı 22:34
  • BM'ye önemli çağrı!09 Nisan 2019 Salı 21:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri