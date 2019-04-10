10 Nisan 2019 Çarşamba27 Recep 1440
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İsyan ettiren olayla ilgili düğmeye basıldı

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Ankara Batıkent'te 13 köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.
İsyan ettiren olayla ilgili düğmeye basıldı
İsyan ettiren olayla ilgili düğmeye basıldı İsyan ettiren olayla ilgili düğmeye basıldı İsyan ettiren olayla ilgili düğmeye basıldı

Ankara'da Batıkent'e bağlı Turgut Özal Mahallesi'nde bir parkta yaşayan sokak köpekleri zehirlenerek öldürüldü. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olayla ilgili başlatılan soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı.

BAKAN PAKDEMİRLİ TALİMAT VERMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde zehirli etlerle köpeklerin öldürülmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yayımladığı açıklamada, “Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Ankara Batıkent’teki insanlık dışı olayın sorumlularının bulunması, yasal işlem yapılması için Emniyet güçlerimiz ve Belediye ekiplerimizle çalışmalarını sürdürmektedirler” demişti.

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