11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Erdoğan'dan net açıklama!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı için yapılan yeni binanın açılışında konuştu.
Erdoğan'dan net açıklama!
Erdoğan'dan net açıklama! Erdoğan'dan net açıklama! Erdoğan'dan net açıklama!

Erdoğan'dan Özel Harekat Daire Başkanlığına ziyaret

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'ne katıldı.

Törene, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ'cüler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında başından vurulan Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Turgut Aslan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "FETÖ’nün en çok önem verdiği yerler emniyet, ordu, yargı ve milli eğitimdi. FETÖ’yü Kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları gelip ağlıyorlar vesaire falan kusura bakmayın. Bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz." dedi.


Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle

 

Bugün burada bu gazi mekanda bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Memnunum, memnun olduğum kadar da mahzunum. Milletimizin huzurunun teminatı olan emniyet teşkilatımızın 174’üncü kuruluş yıldönümünü tebrik ediyorum.  Bugüne kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş olan tüm emniyet mensuplarımızı saygıyla yadediyorum. Hizmet binalarının özel harekatçılarımıza hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.Buradaki hizmet binaları 15 Temmuz gecesi FETÖ’cü alçaklar tarafından bombalanarak tahrip edilmiş, bir kısmı yıkılmıştı. Ele geçirilen uçaklarımızdan atılan bombalarla havacılık biriminde 7 arkadaşımız, nizamiye önünde de 44 arkadaşımız şehit olmuştu. Her insan ayrı bir dünyadır. Fakat az önce saygıdeğer hocamızın okumuş olduğu ayetlerde, rabbimizin bize malum bir müjdesi var. rabbimiz “Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz” buyuruyor.

ŞEHİTLERİMİZ ŞU ANDA BİZİ İZLİYOR, GÖRÜYOR

Şimdi bizim 51 şehidimiz de burada. Ama bizim yüzlerce, binlerce geçmişten bugüne şehitlerimiz var. onlar bizi şu anda da izliyorlar, bizi görüyorlar. Onlar sevgililer sevgilisi peygamber efendimize komşu. Temennim odur ki rabbim bizleri de sevgililer sevgilisi peygamberimizin sancağı altında kendilerine komşu eylesin. Mesela PKK’nın çukur eylemleri sırasında Diyarbakır Sur’da gazi olan Halit Gülfer bunlardan birisidir. Malulen emekli olmayı reddedip ülkesi ve milleti için mücadeleye devam eden kardeşimiz, hain FETÖ’cülerin buraya yaptıkları saldırıda şehit olmuştur; manidar. Yine doğum gününde burada şehit düşen Hakan Yorulmaz kardeşimiz var. Aynı şekilde yine burada şehit olan, her biri gururumuz kadın polislerimiz var.Darbe girişiminin yaşandığı her yerde farklı kahramanlık hikayelerinin yaşandığını biliyoruz. Polis teşkilatımız, özellikle de özel harekatçılarımız milletimizle omuz omuza FETÖ’cüler tarafından işgal edilen yerleri kurtararak darbenin bastırılmasında çok önemli görevler ifa ettiler.

ÇOK NET KONUŞTU: ACIRSAK ACINACAK HALE GELİRİZ

 

FETÖ’nün en çok önem verdiği yerler emniyet, ordu, yargı ve milli eğitimdi. FETÖ’yü Kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Bazıları gelip ağlıyorlar vesaire falan kusura bakmayın. Bu iş için hukuk içerisinde yargımız gereğini yapıyor. Ama şunu bir ilke olarak söylüyorum. Acırsak acınacak hale geliriz. Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini asla bırakmayacağız. Devletimizi bu melanetten tamamen kurtarana kadar bize durmak dinlenmek haramdır. Şehitlerimize ve canı pahasına istiklaline, istikbaline şahsımıza sahip çıkan milletimize polislerimize ancak bu şekilde layık olabileceğimize inanıyorum.Biz tarih boyunca hep güçlü devletlere sahip olmuş bir milletiz. Bazıları tarihimizi ısrarla 1919’dan veya 1923’ten başlatmaya çalışıyor. Halbuki Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyamızdaki son devletimizdir. Malazgirt’ten Çanakkale’ye ve 15 Temmuz başta olmak üzere neredeyse her günümüz vatanımızı savunmakla geçmiştir. 

ANLAYACAKLARI DİLDEN CEVAP VERECEĞİZ

Bölgemizde son dönemde yaşanan hadiseler bize, milletin birliği ile devletin gücünün ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar hatırlatmıştır. Devleti dağılan milletlerin ne tür felaketlere maruz kalacağını görmek için çevremize şöyle bir bakmamız bile yeterlidir. Güvenliğin kalmadığı yerlerde, terör örgütlerin veya onlarla birlikte gelen dış güçlerin yaptığı zulümler adeta birbiriyle yarışıyor.Devletimize, onu ayakta tutan adalet ekonomi gibi değerlerimize sıkı sıkıya sahip çıkmak zorundayız. Ezanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza, ekonomimize yapılan saldırıların amacı istikbalimizi üzerine bina ettiğimiz işte bu temelleri sarsmak ve mümkünse yıkmaktır.Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler, çıkarmadık fitne bırakmadılar. İşi darbe girişimine kadar vardırmalarına rağmen Allah’a hamd olsun sonuç alamadılar.Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Türkiye’yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin fakrlı olduğunu anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumayı bilelim. 

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