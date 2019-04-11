11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Mevlüt Uysal: Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan şeyler yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'deki sahte seçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Mevlüt Uysal: Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan şeyler yapıldı
Mevlüt Uysal: Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan şeyler yapıldı Mevlüt Uysal: Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan şeyler yapıldı Mevlüt Uysal: Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan şeyler yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'deki sahte seçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Uysal, "İtiraz sonrası Büyükçekmece seçmleri çok tartışılır hale geldi. Büyükçekmece'de neler yaşandı, aday olarak neler yaşadık? Hangi hukuki süreçleri yaşadık, bunlarla ilgili bilgilendirme yapacağız. 

Şunu düzeltmek gerekiyor 25 Haziran seçimlerinde yani 8 ay önce yapılan seçimlerde seçmen saysı 172 bin 351; bugün 174 bin 661 aradaki fark 2 bin 100 civarında. Neden bu kadar az fark varken büyük tartışma var. CHP yetkilileri de bunun üzerinden tartışılacak bir şey yok diyor. 

24 Haziran'a göre seçmen listesinde sadece 2 bin 100 civarında artış olsa da yüzde itibariyle Türkiye'nin hiç bir yerinde olmayan bir seçmen hareketi yaşanmış. 8 ayda 172 bin 351 seçmenden toplam 11 bin 954 seçmen düşürülmüş. Düşürülenler içerisidne ölenler, yurtdışına çıkanlar, askere gidenler ve il dışına gidenler var. Hiçbir yerde seçmen olamayanlar var 14 bin 264 seçmen de yeni kayıt yaptırmış. Toplamda yaklaşık 26-27 bine yakın seçmen hareketi olmuş. 

Büyükçekmece seçmen kaydından düşenler içerisinden burada 3 bin 092 seçmenin hiçbir yerde kaydı yok. Bunun anlamı, bir nevi vatandaşlıktan çıkarılmış gibi. 26 binlik bir seçmen hareketini bir kişinin yapabilmesi mümkün değil. Organize şekilde yapılması gerekiyor. Adrese dayalı kayıt sistemi çıktıktan sonra seçmen listelerinin güncellenmesi bir vatandaşın bir yere nüfus kaydını alabilmesi ancak belediyeden alınan numarataj sistemi üzerindeki adrese kayıtla mümkün olur.

"SEÇMEN KAYDI İÇİN ADRES KAYDI GEREKLİ"

Nüfus müdürlüğü herhangi bir seçmeni kaydederken belediyeden alınacak bir adrese kayıt yapabilir. Boş bir arsaya kayıt yapılamaz. Her hangi bir işyerine kayıt yapılamaz. Kayıt için önce belediyeden adrese dayalı kayıt yapılabilmesi için numarataj sistemindeki adres gerekli. Sahte seçmen yazılabilmesi için numarataj sistemi ile adresler oluşturulmuş.

"SAHTE SEÇMEN KAYDI İÇİN 3 USÜL VAR"

Sahte kayıt yerleri seçmen kaydedilebilecek yerler için iki ve üç usül kullanılmış. Ruhsat alınan ama inşaatına başlanmayan yerler bina var gibi gösterilmiş. İkinci usül Büyükçekmece bölgesinde yazlık olarak kullanılan yerlerde boş olan adreslerin sahte seçmen kaydı yapılabilecek listeye alınması olmuş. Üçüncü usül işyeri kaydı olan yerler konut gibi gösterilmiş. 

"BİNALARIN ÜZERİNDE KAT VARMIŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ"

Bundan daha vahim bir durum var. Sahtekarlığın ileri boyutu. Bir binaya ruhsat alınmış. O binanın üzerine sanki iki kat daha varmış gibi gösterilmiş. Bu şekilde seçmen yazılabilecek adresler oluşturulmuş. 

Biz seçmen listeleri askıya çıktığında üyelerimiz yer almadığını gördüğümüzde bazı yerlerde boş arsa ve inşaatlarda seçmen olduğunu gördük. Hızlı bir şekilde 736 seçmen kaydına itiraz ettik. İlçe kurullarına itiraz ettik. CHP de aynı seçmenlere itiraz etti. 717'sinin kaydı donduruldu. Ancak kaydı dondurulan seçmenlerin adreslerine daha sonra baktık ki güncelleme esnasında 830 seçmen kaydı daha yapılmış. Buna itiraz ettiğimiz zaman kanunda açık hüküm var. Kolluk kuvveti tarafından birebir adres kontrolü yapılarak tespit yapılması gerekiyor. Süre o kadar az ki o kadar adrese ulaşabilmeleri mümkün değildi ilçedeki emniyet mensuplarının. 

Ret sebebi ne? Kolluk kuvveti tarafından gidilip tespit yapılamaması. Böyle bir kontrolün yapılabilme imkanı olmuyor. Bu sadece bir seçmen kaydırılması değil başka bir şey. 8 ayda bu kadar yüksek oranda yüzde 20'ye yakın bir seçmen hareketi yani 26-27 bin seçmen hareketi var. Fiilen tespit mümkün değil. Bizim itirazımızda da kurul 'burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış, sahte evrak işlenmiş' dedi. Bunlara baktığımızda bunlar nüfus müdürlüğünden bir bilgisayardan yapılmış. Bu kim nüfus müdürlüğündeki memurların yetersizliği nedeniyle belediyeden istenen işçi kadrosundaki Mehmet Özgür Samanlı isimli kişi. Yapmış olduğu işlem sayısı diğer memurların yaptığının toplam 4 katı." 

"CİDDİ BİR YOLSUZLUK VAR"

Ret sebebi ne? Kolluk kuvveti tarafından gidilip tespit yapılamaması. Böyle bir kontrolün yapılabilme imkanı olmuyor. Bu sadece bir seçmen kaydırılması değil başka bir şey. 8 ayda bu kadar yüksek oranda yüzde 20'ye yakın bir seçmen hareketi yani 26-27 bin seçmen hareketi var. Fiilen tespit mümkün değil. Bizim itirazımızda da kurul 'burada ciddi bir yolsuzluk yapılmış, sahte evrak işlenmiş' dedi. Bunlara baktığımızda bunlar nüfus müdürlüğünden bir bilgisayardan yapılmış.

"BELEDİYE BAŞKANI'NIN İFADEYE ÇAĞRILDIĞINI BİLİYORUZ"

Bu kim nüfus müdürlüğündeki memurların yetersizliği nedeniyle belediyeden istenen işçi kadrosundaki Mehmet Özgür Samanlı isimli kişi. Yapmış olduğu işlem sayısı diğer memurların yaptığının toplam 4 katı. 17 Ocak'ta şikayet dilekçesini verdik, 18 Ocak'ta tutuklandı. Yardımcı olan Osman Doğan tutuklandı. Mesele artık savcılığa intikal etmiştir. Belediyede de bu işlerin organizasyonunda görev alanlar var ki böyle kalabalık bir seçmen hareketi trfaği oluşturulabilsin. Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de  ifadeye çağrıldığını biliyoruz.

"NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ DE ALET ETTİLER"

Seçmen listesinden çıkarılanların AK Parti'ye oy verecekler olduğunu biliyoruz. Bu herhangi bir seçmen kaydırması değil. Bizim itirazımız nihayetinde sadece bir seçmenin başka yere gidip kayıt yaptırması değil. Nedir bu? Bu tamamıyla belediye ve belediye içerisindeki bir ekip ve nüfus müdürlüğümüzü de alet ederek sonuçları etkileyecek şekilde operasyon yapılmasıdır. Bakıldığında toplamda 3 bin tamamıyla silinmiş 14 bin kayıt yapılmış. İstanbul içindeki ortalamalara baktığımız zaman 24 Haziran'dan sonra yüzde 3'lük bir artış var. 13-14 bin seçmenin burada oy kullanması söz konusu." 

"SEÇİMLERİN İPTALİNİ GEREKTİREN BİR DURUM"

Bunu yapanlar kim, seçmen kendi iradesiyle şuraya taşınıyorum demiyor. Belediye ile iş yapanlar, belediye içinde çalışanlar ve nüfusa konulan şu anda tutuklu olan ekip. Beraberce organize işbirliği içinde neticeyi değiştiriyorlar. Türkiye demokrasi tarihi boyunca böyle bir işlem görmemiş vaziyette. Mesele artık tamamıyla savcılık dosyası açıldı, soruşturma başlattı. YSK'ya itiraz yapıldı, işlem başladı. Seçim öncesi ve esnasında oy kullananlara yönelik bir de açık kanunsuzluk diyebileceğimiz, açık hükmü olan sandık başkanları ve üyeleri yani kamu görevlileri ayrıca mülki idare amirinin verdiği liste 1038 görevli olması gerekiyor 285 görevli bizzat mülki idare amiri listesinden değil dışarıdan atanmıştır. 285 kişinin içerisinde başka ilçeden olan ve İstanbul dışında kaydı olanlar vardır. İşçi olan ve kamu görevlisi olmayıp serbest çalışan vardır. Bu tam kanunsuzluk denilen seçimlerin iptalini gerektiren bir durum. Seçimlerin bu şaibeden kurtulması adına önce Büyükçekmece seçimlerinin iptal edileceğini düşünüyorum. Suçlu kimse cezasını çekmesini temenni ediyoruz. Soruşturmalar devam edecek ama evrakta sahtecilik suçunda cezalar her evrak için ayrı ayrı. Keşke sadece belediyeden oraya gönderilenlere kalmasa ceza. Bu sürecin hem adli yönden hem de YSK tarafından adil bir şekilde değerlendirilerek sonuca ulaşılacağını düşünüyorum.

"BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL SEÇİMLERİNİ DE ETKİLER"

24 Haziran sonrası yapılan işlemlerde 8 ayda 14 bin 264 kayıt yapılmış. Tutuklanan Mehmet Özgür Samanlı 17 aydır burada. 21 bin oradan çıkıyor. Burada sahte adresler oluşturulmuş. Her seçimde bir grup geliyor, sonra bırakılıyor. 11 bin 900 demek yüzde 8-9 seçmen demek. İstanbul'un hiçbir yerinde bu kadar seçmen gitmemiş. İstanbul'un ilçelerinin ortalaması yüzde 3. Arada anormal bir fark var. Büyükçekmece iptal olursa büyükşehirde etkilenir mi? O da etkilenecek durumda." dedi.

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