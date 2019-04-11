11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Seçim sonrası Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat!

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Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşların AK Parti'ye verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını verdiğini duyurdu.
Seçim sonrası Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat!
Seçim sonrası Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat! Seçim sonrası Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat! Seçim sonrası Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat!

Ömer Çelik'in açıklamasından satırbaşları:

"AK PARTİ 15'İNCİ KEZ SEÇİMDEN BİRİNCİ ÇIKMIŞTIR"

Dünya demokrasi tarihine geçecek bir başarıdır bu. AK Parti 15'inci kez büyük milletimizin teveccühüne layık olarak seçimlerden birinci çıkmıştır.

"NORMALDE İKTİDARDAKİ PARTİ YIPRANIR, MUHALEFETTEKİ PARTİ BÜYÜR"

Demokrasi tarihinin kendi içerisinde bir takım genel geçer algıları vardır. Bunlardan bir tanesi; iktidardaki parti ya da partiler yıpranır, muhalefetteki partiler büyür.

Ama belki de dünya demokrasi tarihine geçecek şekilde, sürekli iktidardaki parti olan AK Parti büyümekte, milletle bağını kopartmamaktadır.

Bu desteğe layık olmak için, AK Parti, sürekli olarak milletle bağını nasıl güçlendireceğini çeşitli birimlerle değerlendirir.

ERDOĞAN'DAN TÜM TEŞKİLATA TALİMAT

Sayın Cumhurbaşkanımız, beldelerde, illerde, ilçelerde vatandaşın verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için araştırma talimatı vermiştir. Vatandaşımızın memnun olmadığı konular hangisidir? Beklentileri ne şekildedir? Milletin ruh köküne bağlı siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl yönetmeliyiz? Bunun anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir.

Bugün şimdiye kadar seçim sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak değerlendirme sunumu yapılacaktır.

28. İSTİŞARE VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KIZILCAHAMAM'DA

AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirecek.

İTALYA'DAKİ 1915 OLAYLARI ÖNERGESİNE KINAMA

İtalya Parlamentosu'na 1915 yılında yaşanan olaylarla ilgili gelen önergeyi şiddetle kınıyoruz.

Bu meselede, hiçbir şekilde bu ilişkilerin normalleşmesini istemeyen Ermeni diasporasının oyununa geliyorsunuz.

İSTANBUL SEÇİMLERİNE İTİRAZ SÜRECİ

Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır.

Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir.

İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır.

Sürece saygı duymalıyız. Dolayısıyla, lehimize de çıksa, aleyhimize de çıksa, beğensek de beğenmesek de YSK'nın kararına saygı duyacağız.

BATIKENT'TE KÖPEKLERİN ZEHİRLENMESİ OLAYI

Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur. Cumhurbaşkanımız hayvanları korumayla ilgili yasa konusundaki hassasiyetini en yüksek düzeyde dile getirdi. Bu konularda yaptığı konuşmalarda da topyekun devlet kurumlarını uyardı. Bu konuda hassasiyet çok yüksektir."

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

"Seçim sonuçları değerlendirildi, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi."

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