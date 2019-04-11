11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:10İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:10
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 97.015 -1.14
  • Altın: 238,654 -0.12
  • Dolar: 5,6880 -0.04
  • Euro: 6,4136 -0.02

Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!

»
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!
Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu! Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu! Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül, Avrupa şampiyonu oldu.


Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda mücadele eden Taha Akgül finalde dünya şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Maçın ilk dakikalarında çırpma ile 4-0 öne geçen Akgül, devreyi bu skorla tamamladı. 2017 Dünya Şampiyonası'nda yenildiği rakibi karşısında ikinci devrenin başında ihtardan bir puan daha alan Taha Akgül, skoru 5-0 yaptı. Son 1 dakikaya girerken skoru 7-0 yapan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu.

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 yıllarında Avrupanın zirvesine çıkan Taha Akgül, Gürcü Petriashvili'den 2017 Dünya Şampiyonası'nın rövanşını alarak 7'nci defa Avrupa şampiyonu oldu ve tarihe geçti.

Maç sonrası açıklamalar yapan Taha Akgül, "Büyük bir gurur yaşıyoruz. 7. Avrupa şampiyonluğum. Tüm teknik heyetimize, emeği geçen tüm hocalarımıza, bizi seven, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Biz de çalışarak buraya geldik. Sırada Dünya şampiyonası var." dedi. 

 

Bakan Kasapoğlu'dan Taha Akgül'e tebrik telefonu

Taha Akgül'ü 7.  Avrupa şampiyonluğu sonrasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu telefonla arayarak tebriğini iletti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli sporcu Taha Akgül, finalde Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 7-0 mağlup ederek 7. kez Avrupa Şampiyonu oldu.
Büyük tepki! 'Ben konuşmak istediğimde...'Büyük tepki! 'Ben konuşmak istediğimde...'Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı.
Volkan'dan takıma derbi konuşması! 'G.Saray'ı...'Volkan'dan takıma derbi konuşması! 'G.Saray'ı...'Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel motivasyon çalışmalarına başladı. Takım arkadaşlarıyla toplantılar yapan tecrübeli file bekçisi, derbinin önemini anlatıyor.
Milli güreşçiden büyük zafer!Milli güreşçiden büyük zafer!Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz Süleyman Atlı, Rus rakibi Sadulaev'i 8-3'lük skorla mağlup ederek altın madalya kazandı.
Ekici özür diledi! 'Hayal kırıklığını yaşıyorum'Ekici özür diledi! 'Hayal kırıklığını yaşıyorum'Süper Lig'de Ankaragücü deplasmanında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek olan Fenerabahçe'nin yıldızı Mehmet Ekici özür diledi.
Rize'de çılgın maç!Rize'de çılgın maç!Spor Toto Süper Lig 27. hafta kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.
  • Başakşehir hata yapmadı07 Nisan 2019 Pazar 22:48
  • Fener Ankara'da kayıp!07 Nisan 2019 Pazar 19:44
  • Fenerbahçeli futbolculardan dev destek!06 Nisan 2019 Cumartesi 10:54
  • Fırtına kaldığı yerden06 Nisan 2019 Cumartesi 08:05
  • Fenerbahçe, son saniyede rekora uzandı06 Nisan 2019 Cumartesi 07:54
  • İşte Fenerbahçe'nin ilk gün hasılatı!05 Nisan 2019 Cuma 11:32
  • Sadettin Saran yatıracağı rakamı açıkladı!04 Nisan 2019 Perşembe 14:36
  • Gökhan Töre ezeli rakiple anlaştı!04 Nisan 2019 Perşembe 11:32
  • Bileti kesildi! F.Bahçe'de ayrılık kararı!03 Nisan 2019 Çarşamba 11:27
  • Arena'da golsüz gece!02 Nisan 2019 Salı 20:38
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri