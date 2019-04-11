YSK kararını verdi: Mazbata alamayacaklar!

YSK, KHK ile kamudan ihraç edildiği halde yerel seçimlerde aday olup seçilen belediye başkanlarına mazbata verilmemesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu, KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen HDP'li adayların belediye başkanı mazbatasının verilemeyeceğine karar verdi. YSK, mazbatayı seçim yarışından en çok oy alan ikinci adaya verileceğini açıkladı.

HDP’nin Diyarbakır’da en güçlü olduğu yerlerden birisi olan Bağlar Belediye Başkanlığı seçiminde en yüksek oyu alan Zeyyat Ceylan, öğretmen olarak görev yaparken çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. Yine Van Tuşba’da seçimi önde tamamlayan Yılmaz Berki, Edremit’te Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Çaldıran’da Leyla Atsak’ın KHK ile ihraç edildiği ortaya çıktı.

Van'ın Edremit ilçesinde HDP'li Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'ın yerine AK Parti adayı İsmail Say, Tuşba ilçesinde HDP'li Yılmaz Berki yerine AK Parti adayı Salih Akman ve Çaldıran ilçesinde HDP'li Leyla Atsak yerine AK Parti Şefik Ensari'ye mazbata verilecek.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seçilen HDP'li Zeyyat Ceylan yerine ise AK Parti'nin adayı Hüseyin Beyoğlu'na mazbata verilecek.