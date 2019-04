FETÖ kilisede para topluyor

Müslümanların dini duygularını istismar ederek sömüren FETÖ, aynı taktiği Almanya’da kiliselerde uygulamaya başladı. Marienkirche kilisesinde FETÖ’cü teröristler ‘Berlin Evi’ projeleri için para topluyor.

FETÖ cirit attığı Almanya’da yardım için kiliselere dadandı. Türkiye’de yıllarca Müslümanları sömüren FETÖ, gerçek yüzü ortaya çıkınca şimdi de yabancıları kandırmaya başladı. Berlin’de Marienkirche kilisesinde FETÖ’cü teröristlerin ‘Berlin Evi’ projeleri için “Barış için bağışta bulununuz” sloganıyla para topladığı ortaya çıktı.

FETÖ’CÜLERİN SIĞINAĞI

Örgütün merkezi haline gelen Almanya, çok sayıda FETÖ’cü teröriste ev sahipliği yaparak Türkiye’nin iade taleplerini yanıtsız bırakıyor. Almanya’nın FETÖ elemanlarına hoşgörüsü ilginç bir örnekte ortaya çıktı. FETÖ, Berlin Belediyesi karşısındaki Marien Kirche adlı kilisede para topluyor. Berlin’in en meşhur kilisesi olan Marienkirche’de FETÖ’cüler “House of One” olarak da dile getirilen Berlin Evi Projesi için, Hristiyanları da istismar ederek para topluyor. Kilisenin içinde asılan broşürde “Barış için bağışta bulununuz” yazıyor. Almanya’da sivil toplum kuruluşlarının tanıtım broşürlerini kilise içine asmasına ayrıntılı bir araştırmadan sonra izin veriliyor. Bu çerçevede FETÖ’nün söz konusu yerde izin alabilmesine dikkat çekiliyor.

40 MİLYON AVROLUK PROJE

Almanya’nın bu derece DİTİB’in üzerine gitmesi FETÖ’cülere alan açmaya çalışması ve din işlerinin de FETÖ’cülerin kontrolüne verilmesi için olduğu belirtiliyor. FETÖ, Berlin Evi (House of One) adında bir cami projesi üzerinde çalışıyor. Proje Müslüman, Yahudi ve Hristiyanların buluşabileceği ve ibadet edebileceği bir mekan olacak. Berlin Evi (House of One) 40 milyon avroluk bir proje.