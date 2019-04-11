11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.
Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz
Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasına tepki gösterdi. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

 

“İtalya Parlamentosu’nun tarihimizi çarpıtma ve politize etme çabasını en sert biçimde kınıyoruz.

Bu kısır, düşmanca ve müessif bir yaklaşımdır.

 

Birbirimizin anılarına saldırmak yerine hep birlikte gerçeğin hikayelere üstün gelmesini sağlamalıyız.”

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