Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!

Türkiye’de bir taraftan genç işsizlik konuşulurken, diğer yandan işletmeler iş yerinde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.

Ülkemizdeki nitelikli eleman ihtiyacına çözüm bulmak için kamu, STK ve özel sektör her ne kadar iş birliğine gitse de henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Bir tarafta işsizlik konuşulurken hala kulağımıza 3-4 bin lira maaşla işçi bulamayan sektörlerin olduğu bilgisi geliyor.

Yapılan bir araştırmanın detaylarına göre, 22 bin 458 adayın katılımıyla gerçekleşen araştırmada, asgari ücrete plazada çalışmayı mı tercih edersiniz? Yoksa 3.500 - 4.000TL arasında Organize Sanayi bölgesinde mi? sorusuna gençlerin yüzde 31’i plaza, yüzde 69’u ise OSB dedi. “OSB’de çalışmayı neden tercih etmezsiniz?” sorusuna ise gençlerin yüzde 67’si işlerin ağırlığı derken yüzde 33’lük bir kısım ise kamuoyu algısı için OSB’de çalışmayacağını söyledi.

EĞİTİM POLİTİKASI VE İŞVEREN GERÇEĞİ ÖRTÜŞMELİ

Konuyu bir de sektörün içinde olan isme Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü'ye sorduk. "Türkiye'de böyle bir handikapımız var" diyerek söze başlayan Kütükcü, işsizliğin yüzde 12'lerde olmasına rağmen işletmelerin nitelikli elaman bulmakta zorlandığına dikkat çekti. Konya'daki OSB özelinde yaptıkları araştırmada en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin gaz altı kaynakçısı ve CNC operatörlüğünün öne çıktığını bildiren Kütükcü, "Bu insan kaynağını Mesleki Teknik Anadolu Liseleri yetiştirecek. Ancak bu bölümlere öğrenci girişi yok. Dolayısıyla sanayinin beklediği profil gelmiyor. Arkadan gelen personelin yetişmesi için eğitim politikamızın iş veren gerçeğimizin birbirine örtüşmesi gerekiyor" dedi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Kütükcü, bu konuda iş dünyası olarak OSB'lere Mesleki Teknik Anadolu Liseleri kazandırdıklarını söyledi. Şu ana kadar 66 tane okulun 55 OSB'de eğitim ve öğretim faaliyeti yapar hale geldiğini belirten Kütükcü, şu önerilerde bulundu: "Toplumsal bir farkındalıkla mesleği sanatı eski itibarına kavuşturmamız gerekir. Meslek altın bileziktir. Öğrencilerimiz meslek ve üniversite seçerken de mutlaka iş hayatında karşılığı olan meslekleri seçmeli, ve o işte kendilerini yetiştirmeli. Endüstri meslek liselerinin sanayi işletmeleri ile yan yana ve iç içe olması bu sorunu büyük oranda çözüyor. Ama yüzde yüzünü çözebilmesi için daha üst düzey düzenlemeye ihtiyaç var. "

MODERN ÜRETİM YAPILIYOR

Kütükcü, OSB'lerin artık eskisi gibi olmadığının altını çizerek, dünya ölçeğinde modern tesislerde üretim yapıldığına vurgu yaptı. Çalışma şartlarını yerinde inceleyip görmedikleri için şartların ağır olduğunu zannedip buradaki iş kollarına yönelmediklerinden yakınan Kütükcü, "Halbuki o iş kolları artık, bedenen çalışmayı değil, teknolojiyle yürütülen çalışmalar. Robotlar ve otomasyon sistemleri ön planda. Ama bunların başında yine çalışacak sistemleri denetleyecek insanlara ihtiyaç var" diyerek konuya açıklık getirdi.

GELECEĞİMİZ ÜRETİMDE

Dünyada gençlerin yüzde 65’inin mesleki eğitimden üretim hayatına atılırken yüzde 35’inin ise üniversiteye devam ettiğini hatırlatan Kütükcü, Türkiye’de ise durumun tam tersine döndüğünü söyledi. Bu oranın dünya ortalamasına getirilmesine işaret eden Kütükcü, şu çağrıda bulundu: “Aksi halde biz önümüzdeki günlerde üretim yapacak, eli üretime değecek insan bulmakta zorlanacağız. Şu an da mesleki eğitim memleket meselesi diyoruz. Çünkü geleceğimiz üretimde. Ülke üretim ve rekabet gücünü artırabilirse, o zaman geleceğini inşa edebilir. Bunun da çözümü nitelikli insan gücünü oluşturmamız ve bu konuya yatırım yapmamızla alakalı.”

Araştırma kapsamında bin 208 firma, gençlerin iş arayış şekillerini değerlendirdi. İş verenler son 5 yıldır OSB’de çalışmayı tercih edenlerin yaş ortalamasının yüzde 59 oranında 35-50, yüzde 38 oranında 25-35, yüzde 9 oranında ise 18-25 olduğunu söyledi. İş verenlerin en çok eleman aradığı yaş aralığı ise yüzde 72 oranında 25-32 olduğu görülüyor. Gençlerin yüzde 56’sı trend meslekleri yüzde 44’ü ise freelance çalışmayı tercih ediyor. OSB’de çalışmak isteyenlerin maaş beklentileri ise; yüzde 52’si 3-4 bin lira.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK