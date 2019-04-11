11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:10İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:10
    • 11°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • 3°C Ağrı
    • 11°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 12°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 97.015 -1.14
  • Altın: 238,654 -0.12
  • Dolar: 5,6880 -0.04
  • Euro: 6,4136 -0.02

Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!

»
Türkiye’de bir taraftan genç işsizlik konuşulurken, diğer yandan işletmeler iş yerinde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.
Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!
Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar! Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar! Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!

Ülkemizdeki nitelikli eleman ihtiyacına çözüm bulmak için kamu, STK ve özel sektör her ne kadar iş birliğine gitse de henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Bir tarafta işsizlik konuşulurken hala kulağımıza 3-4 bin lira maaşla işçi bulamayan sektörlerin olduğu bilgisi geliyor. 

 

Yapılan bir araştırmanın detaylarına göre, 22 bin 458 adayın katılımıyla gerçekleşen araştırmada, asgari ücrete plazada çalışmayı mı tercih edersiniz? Yoksa 3.500 - 4.000TL arasında Organize Sanayi bölgesinde mi? sorusuna gençlerin yüzde 31’i plaza, yüzde 69’u ise OSB dedi. “OSB’de çalışmayı neden tercih etmezsiniz?” sorusuna ise gençlerin yüzde 67’si işlerin ağırlığı derken yüzde 33’lük bir kısım ise kamuoyu algısı için OSB’de çalışmayacağını söyledi.

EĞİTİM POLİTİKASI VE İŞVEREN GERÇEĞİ ÖRTÜŞMELİ

 

Konuyu bir de sektörün içinde olan isme Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü'ye sorduk. "Türkiye'de böyle bir handikapımız var" diyerek söze başlayan Kütükcü, işsizliğin yüzde 12'lerde olmasına rağmen işletmelerin nitelikli elaman bulmakta zorlandığına dikkat çekti. Konya'daki OSB özelinde yaptıkları araştırmada en çok ihtiyaç duyulan mesleklerin gaz altı kaynakçısı ve CNC operatörlüğünün öne çıktığını bildiren Kütükcü, "Bu insan kaynağını Mesleki Teknik Anadolu Liseleri yetiştirecek. Ancak bu bölümlere öğrenci girişi yok. Dolayısıyla sanayinin beklediği profil gelmiyor. Arkadan gelen personelin yetişmesi için eğitim politikamızın iş veren gerçeğimizin birbirine örtüşmesi gerekiyor" dedi.

GENÇLERE ÇAĞRI

Kütükcü, bu konuda iş dünyası olarak OSB'lere Mesleki Teknik Anadolu Liseleri kazandırdıklarını söyledi. Şu ana kadar 66 tane okulun 55 OSB'de eğitim ve öğretim faaliyeti yapar hale geldiğini belirten Kütükcü, şu önerilerde bulundu: "Toplumsal bir farkındalıkla mesleği sanatı eski itibarına kavuşturmamız gerekir. Meslek altın bileziktir. Öğrencilerimiz meslek ve üniversite seçerken de mutlaka iş hayatında karşılığı olan meslekleri seçmeli, ve o işte kendilerini yetiştirmeli. Endüstri meslek liselerinin sanayi işletmeleri ile yan yana ve iç içe olması bu sorunu büyük oranda çözüyor. Ama yüzde yüzünü çözebilmesi için daha üst düzey düzenlemeye ihtiyaç var. "

MODERN ÜRETİM YAPILIYOR

Kütükcü, OSB'lerin artık eskisi gibi olmadığının altını çizerek, dünya ölçeğinde modern tesislerde üretim yapıldığına vurgu yaptı. Çalışma şartlarını yerinde inceleyip görmedikleri için şartların ağır olduğunu zannedip buradaki iş kollarına yönelmediklerinden yakınan Kütükcü, "Halbuki o iş kolları artık, bedenen çalışmayı değil, teknolojiyle yürütülen çalışmalar. Robotlar ve otomasyon sistemleri ön planda. Ama bunların başında yine çalışacak sistemleri denetleyecek insanlara ihtiyaç var" diyerek konuya açıklık getirdi.

GELECEĞİMİZ ÜRETİMDE

Dünyada gençlerin yüzde 65’inin mesleki eğitimden üretim hayatına atılırken yüzde 35’inin ise üniversiteye devam ettiğini hatırlatan Kütükcü, Türkiye’de ise durumun tam tersine döndüğünü söyledi. Bu oranın dünya ortalamasına getirilmesine işaret eden Kütükcü, şu çağrıda bulundu: “Aksi halde biz önümüzdeki günlerde üretim yapacak, eli üretime değecek insan bulmakta zorlanacağız. Şu an da mesleki eğitim memleket meselesi diyoruz. Çünkü geleceğimiz üretimde. Ülke üretim ve rekabet gücünü artırabilirse, o zaman geleceğini inşa edebilir. Bunun da çözümü nitelikli insan gücünü oluşturmamız ve bu konuya yatırım yapmamızla alakalı.”

Araştırma kapsamında bin 208 firma, gençlerin iş arayış şekillerini değerlendirdi. İş verenler son 5 yıldır OSB’de çalışmayı tercih edenlerin yaş ortalamasının yüzde 59 oranında 35-50, yüzde 38 oranında 25-35, yüzde 9 oranında ise 18-25 olduğunu söyledi. İş verenlerin en çok eleman aradığı yaş aralığı ise yüzde 72 oranında 25-32 olduğu görülüyor. Gençlerin yüzde 56’sı trend meslekleri yüzde 44’ü ise freelance çalışmayı tercih ediyor. OSB’de çalışmak isteyenlerin maaş beklentileri ise; yüzde 52’si 3-4 bin lira.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Antalya'da akıl almaz olay!Antalya'da akıl almaz olay!Antalya’da oturan arkadaşını İstanbul’dan ziyarete giden Kırgızistanlı Perzat H., çarşıda gezerken yanlarına otomobille yaklaşan Aziz simli bir kişi tarafından kaçırıldı.
Kara deliğin görüntüsü yayınlandıKara deliğin görüntüsü yayınlandıBilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi.
Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!Türkiye’de bir taraftan genç işsizlik konuşulurken, diğer yandan işletmeler iş yerinde çalıştıracak işçi bulamamaktan yakınıyor.
Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruzFahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruzCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İtalya’da hükümetin 1915 olaylarını “sözde Ermeni soykırımı” olarak tanıması talebiyle parlamentoya bir önerge sunulmasını kınadı.
FETÖ kilisede para topluyorFETÖ kilisede para topluyorMüslümanların dini duygularını istismar ederek sömüren FETÖ, aynı taktiği Almanya’da kiliselerde uygulamaya başladı. Marienkirche kilisesinde FETÖ’cü teröristler ‘Berlin Evi’ projeleri için para topluyor.
Ekrem İmamoğlu'nun '145 yıldır' sözü tepki çekti!Ekrem İmamoğlu'nun '145 yıldır' sözü tepki çekti!CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, önceki gün yaptığı konuşmada, '145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz' dedi. Peki, sosyal medyada büyük tepki çeken bu sözler ne anlama geliyor? 145 yıl önce neler olmuştu?
  • YSK kararını verdi: Mazbata alamayacaklar!11 Nisan 2019 Perşembe 07:00
  • CHP itiraz etti! YSK o ilçede seçimi iptal etti11 Nisan 2019 Perşembe 06:58
  • Seçim sonrası Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat!11 Nisan 2019 Perşembe 06:55
  • Mevlüt Uysal: Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan şeyler yapıldı11 Nisan 2019 Perşembe 06:54
  • Erdoğan'dan net açıklama!11 Nisan 2019 Perşembe 06:41
  • İsyan ettiren olayla ilgili düğmeye basıldı10 Nisan 2019 Çarşamba 15:00
  • Türkiye'nin ABD'ye S-400 resti sonrası Rusya'dan ilk açıklama10 Nisan 2019 Çarşamba 14:40
  • 20 yaşındaki genç, inşaatta ölü bulundu10 Nisan 2019 Çarşamba 14:20
  • Müftülükten Suriyeli mülteciler için yardım kampanyası10 Nisan 2019 Çarşamba 14:00
  • Şanlıurfa'da PKK'ya bir darbe daha10 Nisan 2019 Çarşamba 13:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri