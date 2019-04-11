Kara deliğin görüntüsü yayınlandı

Bilim insanları bugün uzay ile ilgili çok konuşulacak bir basın toplantısı düzenledi.



Bilim insanları, bugün TSİ 16.00'da tüm dünyada eşzamanlı basın toplantılarıyla önemli bir duyuru yaptı.

Merakla beklenen basın toplantısı başladı. National Science Foundation direktörü France Cordova açıklamanın kara delikler ile ilgili olacağını resmen duyurdu.

BUGÜNE KADAR ÇEKİLEN İLK KARA DELİK FOTOĞRAFI

EHT Direktörü Shep Doelman bugüne kadar çekilen ilk kara delik fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

DÜNYA'DAN 53 MİLYON IŞIK YILI UZAKTA

Söz konusu fotoğraftaki kara delik galaxy M87'de (Messier 87) yer alıyor.

Messier 87 gezegenimizden 53 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor.

İLK ADIM 2017'DE ATILMIŞTI

Bilim insanları 2017 yılında "Proje EHT" isimli proje kapsamında galaksinin merkezi Sagittarius A*'da bulunduğu belirtilen süper kütleli kara deliğin görüntülenmesi amacıyla küresel bir teleskop çalıştırmıştı.

EİNSTEİN'IN TEORİSİNİ DESTEKLİYOR

Bilim insanları elde edilen bulguların Einstein'ın izâfiyet teorisini destekler nitelikte olduğunun altını çizdi.

İZAFİYET TEORİSİ NEDİR?

Genel görelilik (izâfiyet) ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı, ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır.

ALBERT EİNSTEİN KİMDİR?

Albert Einstein, 14 Mart 1879 tarihinde Almanya'nın Ulm kentinde doğdu.20. yüzyılın en önemli kuramsal fizikçisi olarak nitelenen Einstein, görelilik kuramını geliştirmiş, kuantum mekaniği, istatistiksel mekanik ve kozmoloji dallarına önemli katkılar sağlamıştı.

Kuramsal fiziğine katkılarından ve fotoelektrik etki olayına getirdiği açıklamadan dolayı 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü'ne layık görülmüştü.

KARA DELİK NEDİR?

Kara delikler, çok küçük bir alanda çok büyük kütlenin sıkışması ile meydana geliyor.

Oluşan muazzam çekim alanı nedeniyle, ışık dahil her türlü maddi oluşumu ve ışığı yutuyor.



