11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Kaşıkçı'nın ailesinden kan parası çıkışı

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Kaşıkçı'nın ailesinden kan parası çıkışı
İngiliz haber ajansı Reuters'ın Al Arabiya televizyonunun haberinden aktardığına göre, İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin, cinayetle ilgili olarak herhangi bir kan parası görüşmesi yapmadıklarını duyurdu.
Kaşıkçı'nın ailesinden kan parası çıkışı Kaşıkçı'nın ailesinden kan parası çıkışı Kaşıkçı'nın ailesinden kan parası çıkışı

İngiliz haber ajansı Reuters'ın Al Arabiya televizyonunun haberinden aktardığına göre, İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ailesinin, cinayetle ilgili olarak herhangi bir kan parası görüşmesi yapmadıklarını duyurdu.

 

Geçtiğimiz günlerde Washington Post (WP) eski ve yeni Suudi yetkililer ile Kaşıkçı ailesine yakın kişilere dayandırdığı haberinde, Suudi Arabistan'ın, cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına milyonlarca dolarlık evler verdiği ve her ay 10'ar bin dolar ödeme yaptığını iddia etmişti.

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