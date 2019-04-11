Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Sudan'da darbe girişimi
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