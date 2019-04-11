Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor

Suriye meselesinin çözümü için Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen Rusya, YPG'li teröristlere daha mesafeli durmak zorunda.



GİRİŞ 11.04.2019 07:45 GÜNCELLEME 11.04.2019 07:45

Suriye'nin kuzeyinde devlet kurma çabasında olan terör örgütü YPG/PKK, ABD kucağına oturdu. Ancak zaman zaman Ruslarla da iş birliği yapmak isteyen YPG'li teröristler Tel Rıfat'ta Rus polis gücünün koruması altındaydı.

TÜRKİYE'NİN TAVRI NET

YPG ile iş birliği konusunda net bir tavır koyan Türkiye, Rusya'dan bu durumda çözümün mümkün olmayacağını bilmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'da Vladimir Putin ile yaptığı zirvede bu konuyu dile getirdi.

BÖLGEDEN HABER GELDİ

Zirvenin ardından Tel Rıfat bölgesinden Rusların çekildiği haberleri geldi. Türkiye ile Rusya İdlib'de de ortak devriye atmaya hazırlanıyor.