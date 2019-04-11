11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:10İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:10
    • 13°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 10°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 14°C Amasya
    • 9°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 97.182 0.17
  • Altın: 239,151 0.09
  • Dolar: 5,6911 0.05
  • Euro: 6,4212 0.12

Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır

»
Bakan Ziya Selçuk, “Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır" dedi.
Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır
Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir dizi programlar için geldiği Samsun’da Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti ve okulda üretilen temizlik maddeleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Okul çıkışı gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlar için Milli Eğitim Bakanlığı olarak diğer bakanlıklarla birlikte başlattıkları bazı çalışmaların olduğunu söyledi.

Bu çalışmaları zamanı gelince kamuoyuyla paylaşacakları bilgisini veren Bakan Selçuk, “Ama şu sıra bazı açıklamalar yapmakta fayda var. Mavi Balina yada Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır. Bu siber saldırı çocukların dijital konulardaki ihtiyaçlarını ya da oyun ihtiyaçlarını istismar eden ve çocuklara bir şekilde zarar vererek toplumların zarar görmesine, dejenere olmasına yol açmaya çalışan maksatlı kişiler. Bu anlamda bunun elbette polisiye tedbirleri, hukuki tedbirleri, mevzuat tedbirleri vardır. Fakat bu mesele sadece bu çözümlerle veya bu bakış açısıyla ele alınmamalı. Bunun eğitimsel, sosyal ve psikolojik etkileri de dikkate alınmalı. Biz dijital oyunları problem olarak görürsek çağın eğilimlerini de gözden kaçırmış oluruz. Bunlar bir ihtiyaçtır. Tıpkı bir bıçak gibi. İyiye kullanırsanız iyiye hizmet eder, kötüye kullanırsanız kötüye hizmet eder” diye konuştu.

AİLELERE UYARI

Çocukların ruh sağlığına zarar vermeyecek, gelişimlerini sekteye uğratmayacak oyunlarla ilgili de çalışmaları ve çabaları desteklediklerini belirten Bakan Selçuk, “Bu çabalardan bir tanesi de çocuklarda atletimiz ruhunu geliştirecek, sağlıklı bir yarışmayı besleyecek e-spor ve benzeri bir takım çalışmalardır. Önümüzdeki günlerde dikkatle ele almak şartıyla bu tür oyunları da çocuklarımıza nasıl ulaştıracağımız ve ne şekilde paylaşımda bulunacağımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Anne ve babaların çocuklarının ihtiyaçlarını hassasiyetle dikkate almalarını, onların yalnız kaldıklarında, problemlerini çözemediklerinde, sessiz bir şekilde feryat ettiklerinde neler yapılabileceği konusunda rehber öğretmenlerimizle, psikologlarımızla, uzmanlarımızla birebir iletişimde olsunlar.

Aksi takdirde bir çocuk eğer açık kapı bulamazsa, rahatlayacağı bir yol bulamazsa bu tür işlere yönelmektedir. Bu yönelimin ortadan kaldırabilmesi de başta öğretmenlerimiz olmak üzere ailelerin ve bütün uzmanların ortak bir çabasıyla olur. Bu bir uzman ya da mevzuatla yönetilebilecek bir konu değildir. Toplum olarak hep birlikte omuzlamamız gereken bir konu. Bundan dolayı da önümüzdeki süreçte bahsettiğim bütün açılardan bakarak bu problemleri azaltmak ve ortadan yok etmek için elimizden geleni yaptığımızın bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cari açık rakamları açıklandı!Cari açık rakamları açıklandı!Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu
Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdırBakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdırBakan Ziya Selçuk, “Mavi Balina ya da Momo gibi çeşitli oyun tabir edilen yazılımlar aslında bir oyun değildir. Bunu özellikle vurgulamak isterim. Bunlar çeşitli kişi ve kuruluşların gençler ve çocuklar üzerinde uyguladığı bir siber saldırıdır" dedi.
Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyorRusya Tel Rıfat'tan çekiliyorSuriye meselesinin çözümü için Türkiye ile iş birliği yapmak isteyen Rusya, YPG'li teröristlere daha mesafeli durmak zorunda.
ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısıABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısıABD tarihin en siyasi seyahat uyarılarından birinin altına imza attı. 35 ülkeye kaçırılma riski olduğunu da belirterek seyahat uyarısı yapıldı. ABD'nin bu kararının gerekçesi seyahat uyarısı yapılan ülkelere bakıldığında net bir şekilde anlaşılıyor.
Rabia’nın babası zorla hastaneye yatırılacak!Rabia’nın babası zorla hastaneye yatırılacak!Rabia Naz’ın şüpheli ölümünde tepki çekecek karar çıktı.
Antalya'da akıl almaz olay!Antalya'da akıl almaz olay!Antalya’da oturan arkadaşını İstanbul’dan ziyarete giden Kırgızistanlı Perzat H., çarşıda gezerken yanlarına otomobille yaklaşan Aziz simli bir kişi tarafından kaçırıldı.
  • Kara deliğin görüntüsü yayınlandı11 Nisan 2019 Perşembe 07:12
  • Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!11 Nisan 2019 Perşembe 07:10
  • Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz11 Nisan 2019 Perşembe 07:09
  • FETÖ kilisede para topluyor11 Nisan 2019 Perşembe 07:07
  • Ekrem İmamoğlu'nun '145 yıldır' sözü tepki çekti!11 Nisan 2019 Perşembe 07:03
  • YSK kararını verdi: Mazbata alamayacaklar!11 Nisan 2019 Perşembe 07:00
  • CHP itiraz etti! YSK o ilçede seçimi iptal etti11 Nisan 2019 Perşembe 06:58
  • Seçim sonrası Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına talimat!11 Nisan 2019 Perşembe 06:55
  • Mevlüt Uysal: Türkiye’nin hiçbir yerinde olmayan şeyler yapıldı11 Nisan 2019 Perşembe 06:54
  • Erdoğan'dan net açıklama!11 Nisan 2019 Perşembe 06:41
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri