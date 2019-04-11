Rabia’nın babası zorla hastaneye yatırılacak!

Rabia Naz’ın şüpheli ölümünde tepki çekecek karar çıktı.

Türkiye’yi sarsan Rabia Naz’ın şüpheli ölümünde skandal bir karar verildi. Kızının ölümünun aydınlatılması için hukuk mücadelesi veren baba Şaban Vatan’ın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılmasına karar verildi. Baba Vatan ise, ‘Ben kızını, canını kaybetmiş bir babayım’ diyerek karara isyan etti.

Giresun’da intihar ettiği iddia edilen 11 yaşındaki kızının şüpheli bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen ve yoğun bir hukuk mücadelesi veren Şaban Vatan, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye yatırılacak. Görele Sulh Ceza Hakimliği’nin Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk ederek, 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdiği baba Vatan ise karara isyan etti.

Kızının şüpheli ölümünün birinci yılında mezarı başında dua edip gözyaşı döken acılı baba Vatan, asla bu işin peşinin bırakmayacağını ve tek isteğinin adaletin yerini bulması olduğunu söyledi. Baba Vatan, “Asılsız belgelerle beni hastaneye götürüyorlar. Orada ne işlem yapacaklarını da bilmiyorum. Ama herhalde delirtip susturmaya çalışacaklar. Acımızla baş başa kalamadan, kızımın yasını tutamadan, bu tür olayların peşine düştüm. Bir dedektif gibi çalıştım. Kızıma ne olduğunu bilmek istiyorum. Kızımı kaybettim, öleni geri getiremem. Bu çabam Rabialar ölmesin diye. Ben kızını, canını kaybetmiş bir babayım. Benim dünyam, benim hayatım elimden alındı” diye konuştu.

KARAR’ın geçtiğimiz ay manşete taşıdığı olayda, Eynesil ilçesinde evlerinin önünde yaralı halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz’a, ilçenin belediye başkanının yeğeninin aracıyla çarptığını iddia eden baba Vatan, araçtakilerin kızını hastaneye götürmek yerine evinin önüne bıraktığını ileri sürmüştü. İddiasını hem polis raporu hem de Hacettepe Tıp Fakültesi’nden aldığı raporlarla belgeleyen baba Vatan, dedektif gibi iz sürerek ulaştığı bulguların ardından, bazı siyasilerin olayın üstünü örtmeye çalıştığını da iddia etmişti. Küçük kızın evinin çatısından atladığının ileri sürüldüğü olayda, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturmanın devam ettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye Psikiyatri Derneği de, yasalara göre kişinin gözlem altına alınması için suç işlediğine ilişkin kuvvetli şüpheler bulunması gerektiğine dikkat çekti. Açıklamada, ruhsal hastalığın etkili olabileceğinin yargı makamlarınca göz önünde bulundurulması gerektiği de ifade edildi. Öte yandan kişinin ilk olarak ayaktan psikiyatrik değerlendirmeye alınması gerektiği, tıbbi kanaat oluşması halinde gözlem altına alınabileceği ve ayrıca kişinin itiraz hakkının da olduğu vurgulandı.