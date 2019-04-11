11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Cari açık rakamları açıklandı!

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Cari açık rakamları açıklandı!
Cari işlemler hesabı şubatta 718 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 17 milyar 44 milyon dolar oldu
Cari açık rakamları açıklandı! Cari açık rakamları açıklandı! Cari açık rakamları açıklandı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2019 Şubat dönemi ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; cari işlemler açığı, 2019 Şubat döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalarak 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 690 milyon dolar azalarak 1 milyar 74 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 57 milyon dolar artarak 894 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara gerilemesi etkili oldu. 

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 2 milyar 748 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar tutarında artarak 815 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 86 milyon dolar azalarak 400 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 39 milyon dolar artarak 43 milyon dolara yükseldi. 

Finans hesabı 

Bir önceki yılın Şubat ayında 271 milyon dolar net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemi, bu yılın aynı ayında 486 milyon dolar net giriş kaydetti. Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. 
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, genel hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 92 milyon dolar, 2 milyar dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma yaptı. Diğer yatırımlarda 128 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti. 

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 206 milyon dolar ve 677 milyon dolar net geri ödeme, genel hükümet ise 48 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde 2 milyar 823 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.

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