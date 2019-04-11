Türkiye petrol arayacaktı ülkede darbe oldu

İmarı için Türkiye'ye tahsis edilen Sevakin Adası'na Türk üssü kurulacak. Türkiye bölgede petrol aramaya başlarken karışan Sudan'dan bugün ordu devlet televizyonunu kuşattı.

Bilindiği gibi Türkiye ile Sudan arasındaki yakınlaşma; Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Türkiye'nin bölgede güçlü bir hale gelmesini istemeyen BEA ve yanındaki ülkeler, önemli bir kültür ve ticaret limanı olan Sevakin'e üs kurulmasını istemiyor.

SUDAN KARIŞTI

Türkiye ile yakınlaşan Sudan'dan bir anda başlayan gösteriler hızla yayıldı. Eylemlere güvenlik güçleri müdahale ederken, göstericiler Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in istifasını istedi.

Bugün ise ülkede ordu devlet televizyonunu kuşattı. Ordunun bir kaç saat içinde açıklama yapacağı bildirildi.

TÜRKİYE'NİN YENİ TİCARET AĞI

Osmanlı döneminden bu yana Sevakin, Türkiye için önemli bir rol oynadı. Yavuz Sultan Selim'in 1517’de Mısır’ı fethiyle Osmanlı yönetimine geçen, 400 yıl doğrudan İstanbul'dan yönetilen ve Afrika’nın hac kapısı olan Sevakin Adası, Türkiye'nin yeni ticaret ağı olarak görülüyor.