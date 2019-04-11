Sudan'da ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, cumhurbaşkanı Ömer El Beşir görevini bıraktı.
GÖZALTINA ALDILAR
Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.
UÇUŞLAR DURDURULDU
Sudan'da Uluslararası Hartum havaalanında uçuşlar durduruldu. Havaalanında sadece inişlere izin veriliyor.