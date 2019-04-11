11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Ömer El Beşir görevini bıraktı

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Ömer El Beşir görevini bıraktı
Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Reuters'tan gelen son dakika bilgisine göre, Ömer El Beşir görevi bıraktı.
Ömer El Beşir görevini bıraktı Ömer El Beşir görevini bıraktı Ömer El Beşir görevini bıraktı

Sudan'da ordu, devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.

 

İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, cumhurbaşkanı Ömer El Beşir görevini bıraktı.

GÖZALTINA ALDILAR

 

Sudan'da siyasi kaynaklar, askerlerin iktidardaki Ulusal Kongre Partisi liderlerini gözaltına almaya başladığını belirtti. İktidardaki Ulusal Kongre Partisinin 100'den fazla yöneticinin Sudan istihbaratı tarafından tutuklandığı bildirildi. Tutuklananlar arasında partinin Başkanı ve eski Savunma Bakanı Abduurrahim Muhammed Hüseyin'in de bulunduğu öğrenildi.

UÇUŞLAR DURDURULDU

Sudan'da Uluslararası Hartum havaalanında uçuşlar durduruldu. Havaalanında sadece inişlere izin veriliyor.

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