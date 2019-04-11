Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yönetim kayyumdaydı. 31 Mart'ta 2019 yapılan yerel seçimlerde Kızıltepe Belediye Başkanlığına seçilen Nülifer Elik Yılmaz, ilçe seçim kuruluna giderek mazbatasını aldı.
İLK İŞİ TÜRK BAYRAĞINI İNDİRMEK OLDU
Mazbatasını alan Yılmaz, Belediye binasına gelerek göreve başladı.
Göreve başlamasıyla kayyum döneminde binaya asılan Türk bayraklarının belediye binasından kaldırıldığı görüldü.
VATANDAŞ TEPKİLİ
Vatandaşlar tarafından bu durum "HDP'nin bayrak hazımsızlığı daha ilk günden başladı" yorumlarına neden oldu.