Kaptanlardan prim kararı! 'Camiaya borcumuz var'

Galatasaray derbisinde takımın motivasyonunu artırmak için galibiyet primi düşünen yönetim, oyunculardan yönetime ret geldi



Galatasaray derbisinde takımın motivasyonunu artırmak için galibiyet primi düşünen yönetim, oyunculardan veto yedi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kaptanlar Volkan, Mehmet Topal ve Hasan Ali, takım olarak aldıkları kararı yönetime bildirdi.

Sarı-lacivertli oyuncular "Camiaya borcumuz var. Özel bir prim istemiyoruz" dedi.

İLK GOLÜ ATAN YENİLMİYOR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son yıllarda yapılan derbilerde, ilk golü atan taraf kolay kolay yenilmiyor.

Rekabette 25 yılı kapsayan son 51 lig maçında ilk golü atan takım sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 11 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaşmayı kazandı.

İki takım arasında yapılan son 51 lig maçının 7'si gollü beraberlikle sona erdi. Bu müsabakaların altısında ilk golü Fenerbahçe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan taraf oldu. İki takım arasındaki son maçta ise Galatasaray 2-0 öne geçerken, sarı-lacivertliler eşitliği sağladı.

Habere konu olan dönemde 3 karşılaşmada ilk golü atmasına rağmen Galatasaray, Fenerbahçe'nin geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde yapılan son 51 lig mücadelesinin 7'si ise golsüz sona erdi.