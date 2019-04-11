Temel Karamollaoğlu: Çiftçi kazanamazsa ekmez bu kadar basit

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ve Türkiye’nin asıl gündemleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı…

Seçimlerin geride kaldığını ve ülkenin bir an önce asıl gündemine dönmesi gerektiğini kaydeden Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “Seçimden sonra akaryakıttan tutun birçok ürüne zam gelmeye başladı. Şu an çarşı pazarda soğan kg fiyatı 10 lirayı buldu. Soğan bulamıyoruz artık. Çiftçi kazanamazsa ekmez. Bu kadar basit bir meseledir bu. Çiftçi ekmeyince bir zamanlar bol olan soğan ve patates bugün yoktur. Hâlâ daha lobi olduğuna inanan varsa yapacak bir şey yok” dedi.



Karamollaoğlu, “Bakınız seçimden sonra birçok ürüne zam gelmeye başladı. Sn. Ekonomi Bakanı bugün ekonomimizle alakalı reform paketleri açıklıyor. Göreceksiniz Ekonomi Bakanlığı mevcut durumu düzeltecek hiçbir çalışma yapamayacak. Kâhin değilim ama 16 yıldır bu arkadaşların nasıl politika yaptıklarını iyi biliyorum” dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık olağan basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Partisinin Balgat’taki genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında Karamollaoğlu, konuşmasına Polis Teşkilatı’nın 174’üncü yıldönümünü tebrik ederek başladı.



Görevi başında öğrencisi tarafından öldürülen Necmeddin Kuyucu’ya da Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Karamollaoğlu, “Eğitimde ahlak ve maneviyatın esas alınmadığı bir sistem bugün ne yazık ki öğretmene, doktora, eşe, hayvana, doğaya zarar veren insanlar üretmektedir. Bu durum karşısında atılacak en önemli adım milli kalkınma kadar manevi kalkınmanın da esas alınmasıdır. Eğitim sistemimiz için önemli hususlardan birisi de rol model olmaktır. Bugün liderlerin kutuplaştırıcı tavrı, hain-vatansever ayrımı yapan tavrı bu tür münferit olayların en önemli sebeplerinden birisidir” dedi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU ÜZERİNDE BASKI KURULMAK İSTENİYOR

31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 10 gün geçtiğini hatırlatan Karamollaoğlu, “Ancak hâlâ tartışmaları bitmedi. Öncelikle Pazartesi günü Sn. Erdoğan’ın açıklamalarını hayretle dinlediğimizi belirtmek isterim. ‘Kimse 14 bin oyla seçimi kazandım demesin’ açıklaması yaptı. İster 14 bin oy alsın, ister 14 oy alsın, kim fazla oy alırsa o seçimi kazanır. Bu bir parti meselesi değildir, adalet meselesidir. Yüksek Seçim Kurulu üzerinde ciddi bir psikolojik baskı oluşturulmak isteniyor. Artık Türkiye’de seçime giderken bağımsız olacağına inandığımız İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Ulaştırma Bakanı ne yazık ki kalmadı. Hak edene hak ettiğini vermek bizim temel umdelerimizden birisidir” diye konuştu.

KÂHİN DEĞİLİM AMA İYİ BİLİYORUM

Seçimlerin geride kaldığını ve ülkenin bir an önce asıl gündemine dönmesi gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, “Bakınız seçimden sonra akaryakıttan sigaraya birçok ürüne zam gelmeye başladı. Şu an çarşı pazarda soğan kg fiyatı 10 lirayı buldu. Soğan bulamıyoruz artık. Bu rakamlar, bu zamlar derinleşen krizin habercileri durumunda. Eğer ekonomideki bu gidişat durdurulamazsa önümüzdeki süreç daha da sıkıntılı geçecek. Sn. Ekonomi Bakanı bugün ekonomimizle alakalı reform paketleri açıklıyor. Göreceksiniz Ekonomi Bakanlığı mevcut durumu düzeltecek hiçbir çalışma yapamayacak. Kâhin değilim ama 16 yıldır bu arkadaşların nasıl politika yaptıklarını iyi biliyorum” dedi.

ÜLKENİN ARSASINI, BANKASINI VARLIK DİYE YUTTURUYORLAR

“Türkiye’de adalet olmadan, güven ortamı oluşmadan ekonomi düzelmez” diyen Karamollaoğlu, Varlık Fonu ile ilgili de şunları kaydetti: “Fon, harcanacak para demektir. Ama üçkâğıtçılık yapıp bu ülkenin arsasını, bankasını varlık fonu diye yutturuyorlar. Sadece rant çevreleri para kazansın zihniyeti ile ekonomi yönetirseniz işte o zaman batarsınız. Çiftçi kazanamazsa ekmez. Bu kadar basit bir meseledir bu. Çiftçi ekmeyince bir zamanlar bol olan soğan ve patates bugün yoktur. Hâlâ daha lobi olduğuna inanan varsa yapacak bir şey yok.”

İÇİŞLERİ BAKANI DEVREYE GİRERSE ŞAİBE DOĞAR

Herkesin yasal süreç içerisinde itirazlarını yapma hakkına sahip olduğunu da hatırlatan Karamollaoğlu, “İtiraz süreci demokrasinin doğal bir sürecidir, kimsenin bunu kınama hakkı olamaz. Seçim sonuçları noktasında karar verecek olan yetkili merci Yüksek Seçim Kurulu’dur. İçişleri Bakanı devreye girerse seçimlere şaibe karıştığı algısı anlaşılır. Fakat ne yazık ki Doğu Anadolu’da alenen seçimlere müdahale edildi. İçişleri Bakanlığı, valileri, kaymakamları, emniyet ve jandarma ile sandıklara bile müdahale ettiği iddiaları ayyuka çıktı” diyerek asıl şaibelere dikkat çekti.

ADALETİ RAFA KALDIRMAK İSTİKRARSIZLIĞI DERİNLEŞTİRİR

Yaşanan süreçle birlikte Türkiye’de adaletin ciddi manada yara aldığının altını çizen Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Bunun bir an önce ortadan kaldırılması, adaletin tekrar tesis edilmesi gerekmektedir. Bunun da birinci yolu iktidara işleyen sistemin muhalefet içinde işletilmesidir. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu çıkmazı açmanın en önemli yolu budur. Adaletin tesis edilmediği bir sistemin sağlıklı çalışması mümkün değildir. Uyarıyoruz! Hukukun üstünlüğünü rafa kaldırmak ekonomik ve sosyal istikrarsızlığı derinleştirir. Demokrasilerde kendinden başka partilere güvensizlik bütün partilere güvensizliği doğurur.”

Millî Gazete