11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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F.Bahçe - Gsaray derbisine sürpriz hakem!

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F.Bahçe - Gsaray derbisine sürpriz hakem!
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Ali Palabıyık, Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Cüneyt Çakır yönetecek.
F.Bahçe - Gsaray derbisine sürpriz hakem! F.Bahçe - Gsaray derbisine sürpriz hakem! F.Bahçe - Gsaray derbisine sürpriz hakem!

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