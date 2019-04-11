11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması!

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İstanbul Valiliği, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun, valiliği kaynak göstererek dile getirdiği "Ekrem İmamoğlu bugün davet edilecek ve mazbatası verilecek" iddiasını yalanladı.
İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması!
İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması! İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması! İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması!

İstanbul Valiliği, gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından valilik kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin paylaşımın, gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

 

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazeteci Orhan Uğuroğlu tarafından İstanbul Valiliği kaynak gösterilerek yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine dair paylaşım, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

Sonsöz Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve Yeniçağ Gazetesi Köşe Yazarı Orhan Uğuroğlu, sosyal medya hesabından İstanbul Valiliğini kaynak göstererek yaptığı paylaşımda, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını hazırladığını ve bugün vereceğini iddia etmişti.

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