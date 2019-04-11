11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:55Güneş 06:25Öğle 13:10İkindi 16:50Akşam 19:45Yatsı 21:10
    • 17°C Adana
    • 17°C Adıyaman
    • 15°C Afyon
    • 12°C Ağrı
    • 19°C Amasya
    • 11°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 21°C Aydın
    • 20°C Balıkesir
  • BIST: 96.825 -0.20
  • Altın: 240,505 0.66
  • Dolar: 5,7427 0.96
  • Euro: 6,4717 0.91

AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber!

»
AYM, FETÖ elebaşı Gülen'in, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın sözlerine ilişkin açtığı tazminat davasının reddedilmesi üzerine, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 2015'te yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.
AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber!
AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber! AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber! AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber!

Haydar Baş, 21 Eylül 2013'te, bir televizyon programında, "Ben, Ebu Talip Hazretlerine kafir diyen adamın, bugün o şerefsizin cemevi açtığını duyuyorum. Tabi onunla beraber iş birliği yapan Avrupa ajanı bir adamı da tanıyorum. Onu da ben tanıyorum. Bunlar, şimdi ecnebinin kafasıyla Türk-İslam toplumunu yok edebilmek için hazırlanmış projenin parçaları." ifadesini kullandı.

 

Bunun üzerine terörist başı Fetullah Gülen, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu ileri sürerek, tazminat davası açtı. Fetullah Gülen, cami-cemevi inşaatının bir tarafında kendisinin yer aldığını, Baş'ın bu inşaatla ilgili haberlerin basında yer alması üzerine konuşma yaptığını, bu konuşmada kendisinin kastedildiğini iddia etti.

Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, "beyanların davacıyla ilgili olduğunun anlaşılmadığı" gerekçesiyle davayı reddetti.

 

Yaptığı temyiz başvurusu da Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından reddedilen Gülen, 2015'te Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğini ileri sürdü.

Yüksek Mahkeme, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın, "kişi bakımından yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez olduğuna hükmetti.

KARARDAN

İlk derece mahkemesinin, Haydar Baş'ın, Fetullah Gülen'i hedef almadığına hükmettiğinin hatırlatıldığı kararda, mahkemenin matufiyet şartının gerçekleşmediği gerekçesine dayanarak, manevi tazminat davasını reddettiği aktarıldı.

Anayasa Mahkemesinin, derece mahkemelerinin, başvuruya konu davada matufiyet şartının gerçekleşmediği yönündeki tespitlerini dikkate değer bulduğunun altı çizilen kararda, Haydar Baş'ın, "Ben, Ebu Talip Hazretlerine kafir diyen adamın" şeklindeki ifadesinin duraksamaya yer vermeyecek şekilde başvurucuyla ilgili olduğunun anlaşılmadığı yönünde oluşturulan kabulün temelsiz olmadığı vurgulandı.

Yüksek Mahkemenin kararında, şunlar kaydedildi:

"İlk derece mahkemesinin, başvurucunun isminin cami-cemevinin birlikte açılması projesinde geçtiği, davalının ise konuşmasında sadece cemevinin açılmasından söz ettiği yönündeki tespitleri dikkate alındığında, davalının konuşmasında günlük hayatta her gün gerçekleşmesi mümkün olan bir cemevi açma olayına ilişkin değerlendirmelerle başvurucuyu hedef aldığını kabul etmek için de yeterli bir neden bulunmamaktadır. Bu nedenle mevcut davanın koşullarında, başvurucunun, davalının sözlerinden kişisel olarak ve doğrudan etkilendiği sonucuna varılmamıştır."

Başvurucunun mağdur sıfatını taşımadığı belirtilen kararda, başvurunun kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerektiği ifade edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
vahşet 8 ay sonra ortaya çıktıvahşet 8 ay sonra ortaya çıktıZonguldak'ta, eski eşi Dudu Çeştepe (40) için polis merkezine kayıp başvurusunda bulunan ve soruşturma sırasında gözaltına alınınca ormanlıkta bıçakla kendisinin öldürdüğünü itiraf eden Murat Basançelebi (41) ile 4 kişi, adliyeye sevk edildi.
'Maceracı' programının sunucusu hakkında karar verildi!'Maceracı' programının sunucusu hakkında karar verildi!FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan, kapatılan Samanyolu televizyonunda "Maceracı" isimli programı sunan Murat Yeni'nin “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan yargılandığı davada tahliyesine hükmedildi.
AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber!AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber!AYM, FETÖ elebaşı Gülen'in, BTP Genel Başkanı Haydar Baş'ın sözlerine ilişkin açtığı tazminat davasının reddedilmesi üzerine, şeref ve itibar hakkının ihlal edildiği iddiasıyla 2015'te yaptığı bireysel başvuruyu kabul edilemez buldu.
İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması!İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması!İstanbul Valiliği, gazeteci Orhan Uğuroğlu'nun, valiliği kaynak göstererek dile getirdiği "Ekrem İmamoğlu bugün davet edilecek ve mazbatası verilecek" iddiasını yalanladı.
Temel Karamollaoğlu: Çiftçi kazanamazsa ekmez bu kadar basitTemel Karamollaoğlu: Çiftçi kazanamazsa ekmez bu kadar basitSaadet lideri Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ve Türkiye’nin asıl gündemleri ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı…
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildiKızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildiKızıltepe ilçesinde belediye başkanlığı kayyumdan HDP’ye geçti, kısa süre sonra belediye binasına asılan Türk bayrağı indirildi.
  • Gökçek'ten ilginç seçim hesabı11 Nisan 2019 Perşembe 10:49
  • Cari açık rakamları açıklandı!11 Nisan 2019 Perşembe 10:12
  • Bakan Selçuk: Mavi Balina ve Momo oyun değil, siber saldırıdır11 Nisan 2019 Perşembe 10:00
  • Rusya Tel Rıfat'tan çekiliyor11 Nisan 2019 Perşembe 09:30
  • ABD rahat durmuyor! Skandal Türkiye çağrısı11 Nisan 2019 Perşembe 08:30
  • Rabia’nın babası zorla hastaneye yatırılacak!11 Nisan 2019 Perşembe 08:10
  • Antalya'da akıl almaz olay!11 Nisan 2019 Perşembe 07:14
  • Kara deliğin görüntüsü yayınlandı11 Nisan 2019 Perşembe 07:12
  • Binlerce elaman aranıyor ama işçi bulamıyorlar!11 Nisan 2019 Perşembe 07:10
  • Fahrettin Altun: En sert biçimde kınıyoruz11 Nisan 2019 Perşembe 07:09
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri