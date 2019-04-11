7 başkan, 9 teknik adam, onlarca yıldız! Hiçbiri başaramadı

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere 22 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 19 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015), Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

9 teknik adam galibiyet yaşayamadı

Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 6 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 6 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 3 beraberlik yaşadı.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Hırvat teknik adam Igor Tudor, geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe derbisi oynamadan teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e devretti.

Sonuçlar ve teknik adamlar

Galatasaray'ın, Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı son 22 resmi maçta aldığı sonuçlar ve takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar şöyle:

Tarih Organizasyon Sonuç Teknik direktör

07.02.2001 Türkiye Kupası 4 - 4 Mircea Lucescu

06.05.2001 Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu

16.02.2002 Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu

06.11.2002 Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim

29.02.2004 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

22.05.2005 Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi

08.03.2006 Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets

22.04.2006 Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets

03.12.2006 Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets

08.12.2007 Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

03.02.2008 Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp

09.11.2008 Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe

25.10.2009 Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard

24.10.2010 Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi

17.03.2012 Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim

12.05.2012 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim

12.05.2013 Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim

10.11.2013 Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini

08.03.2015 Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu

25.10.2015 Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu

20.11.2016 Süper Lig 2 - 0 Jan Olde Riekerink

17.03.2018 Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim



Dünya yıldızları da çare olamadı

Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.

Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 19 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.