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7 başkan, 9 teknik adam, onlarca yıldız! Hiçbiri başaramadı

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7 başkan, 9 teknik adam, onlarca yıldız! Hiçbiri başaramadı
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da son 7 kulüp başkanı, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.
7 başkan, 9 teknik adam, onlarca yıldız! Hiçbiri başaramadı 7 başkan, 9 teknik adam, onlarca yıldız! Hiçbiri başaramadı 7 başkan, 9 teknik adam, onlarca yıldız! Hiçbiri başaramadı

Galatasaray, derbi maçın yapılacağı Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli rakibi karşısında son galibiyetini 1999 yılında aldı. 22 Aralık 1999 tarihinde yapılan lig maçını 2-1 kazanan Galatasaray, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de oynadığı 3'ü Türkiye Kupası, 19'u da lig olmak üzere 22 resmi maçta galibiyete ulaşamadı. Geçen 19 yılı aşkın sürede Galatasaray Kulübünün son 7 başkanı, futbol takımlarının Kadıköy'de Fenerbahçe galibiyetini göremedi.

Sarı-kırmızılı takımın Kadıköy'deki son galibiyetinde, 1999'da kulüp başkanlığını Faruk Süren yürütüyordu. Faruk Süren'in ardından kulüpte başkanlık koltuğuna oturan Mehmet Cansun (2001-2002), merhum Özhan Canaydın (2002-2008), Adnan Polat (2008-2011), Ünal Aysal (2011-2014), Duygun Yarsuvat (2014-2015), Dursun Özbek (2015-2018) ve mevcut başkan Mustafa Cengiz deplasmanda Fenerbahçe galibiyetine tanık olamadı.

9 teknik adam galibiyet yaşayamadı

Galatasaray'da dördüncü dönemini geçiren teknik direktör Fatih Terim'den önceki 9 teknik adam, Kadıköy'de galibiyet sevinci yaşamadı.

Kadıköy'de son galibiyetini Fatih Terim'in ilk döneminde alan sarı-kırmızılı ekip, Rumen Mircea Lucescu (3) ve Gheorghe Hagi (2), Belçikalı Erik Gerets (3), Alman Karl Heinz Feldkamp (2) ve Michael Skibbe (1), Hollandalı Frank Rijkaard (1), İtalyan Roberto Mancini (1), Hamza Hamzaoğlu (2) ve diğer bir Hollandalı Jan Olde Riekerink (1) yönetiminde deplasmandaki maçlarda Fenerbahçe'ye karşı galibiyet elde edemedi.

Kadıköy'de derbi kazanan son teknik adam olan Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın başında iki, üç ve dördüncü dönemlerinde 6 kez Fenerbahçe'ye konuk olurken, bu maçlarda galibiyet göremedi. Terim idaresindeki bu 6 maçta Galatasaray, 3 yenilgi ile 3 beraberlik yaşadı.

Öte yandan sarı-kırmızılı ekipte Hırvat teknik adam Igor Tudor, geçen sezon deplasmanda Fenerbahçe derbisi oynamadan teknik direktörlük koltuğunu Fatih Terim'e devretti.

Sonuçlar ve teknik adamlar

Galatasaray'ın, Kadıköy'de galibiyete hasret kaldığı son 22 resmi maçta aldığı sonuçlar ve takımın başında sahaya çıkan teknik adamlar şöyle: 

    Tarih Organizasyon Sonuç     Teknik direktör
07.02.2001  Türkiye Kupası      4 - 4        Mircea Lucescu            
06.05.2001  Süper Lig 2 - 1 Mircea Lucescu 
16.02.2002  Süper Lig 1 - 0 Mircea Lucescu
06.11.2002  Süper Lig 6 - 0 Fatih Terim
29.02.2004  Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim
22.05.2005  Süper Lig 1 - 0 Gheorghe Hagi
08.03.2006  Türkiye Kupası 2 - 1 Erik Gerets
22.04.2006  Süper Lig 4 - 0 Erik Gerets
03.12.2006  Süper Lig 2 - 1 Erik Gerets
08.12.2007  Süper Lig 2 - 0 Karl-Heinz Feldkamp
03.02.2008  Türkiye Kupası 0 - 0 Karl-Heinz Feldkamp 
09.11.2008  Süper Lig 4 - 1 Michael Skibbe
25.10.2009  Süper Lig 3 - 1 Frank Rijkaard
24.10.2010  Süper Lig 0 - 0 Gheorghe Hagi
17.03.2012  Süper Lig 2 - 2 Fatih Terim
12.05.2012  Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim
12.05.2013  Süper Lig 2 - 1 Fatih Terim
10.11.2013  Süper Lig 2 - 0 Roberto Mancini
08.03.2015   Süper Lig 1 - 0 Hamza Hamzaoğlu
25.10.2015  Süper Lig 1 - 1 Hamza Hamzaoğlu  
20.11.2016  Süper Lig  2 - 0 Jan Olde Riekerink 
17.03.2018  Süper Lig 0 - 0 Fatih Terim


Dünya yıldızları da çare olamadı

Sarı-kırmızılı forma altında yerli ve yabancı birçok önemli futbolcu da deplasmanda Fenerbahçe karşısında son dönemde galibiyet göremedi.

Galatasaray'la önemli başarılar elde eden yıldız oyuncular, taraftarın Kadıköy'deki galibiyet hasretine son veremedi.

Sarı-kırmızılı takımın deplasmanda galibiyet alamadığı 19 yılı aşkın sürede Galatasaray formasını şu önemli oyuncular terletti:

Didier Drogba, Wesley Sneijder, Franck Ribery, Lukas Podolski, Faryd Aly Camilo Mondragon, Haim Revivo, Rigobert Song, Stjepan Tomas, Milan Baros, Fernando Muslera, Shabani Nonda, Mario Jardel, Cassio Lincoln, Abdul Kader Keita, Elano Blumer, Harry Kewell, Emmanuel Eboue, Felipe Melo, Johan Elmander, Bafetimbi Gomis, Arda Turan, Ümit Karan, Abdullah Ercan, Umut Bulut, Selçuk İnan, Necati Ateş, Burak Yılmaz, Hamit Altıntop.

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