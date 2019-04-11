Dünyanın konuştuğu isim gözaltında

Reuters, Wikileaks belgelerini yayınlayan Julian Assange'ın Londra'da sığındığı Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarıldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Londra polisinden yapılan açıklamada, Ekvador'un verdiği sığınma hakkını geri çekmesinin ardından Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın bu ülkenin Londra'daki elçiliğinde gözaltına alındığı bildirildi.

Wikileaks ise Ekvador'un Assange'ın sığınma hakkını yasa dışı şekilde geri çektiğini savundu.

DÜNYADAN İLK TEPKİLER

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, yaptığı açıklamada Ekvator hükümütine işbirliği için teşekkür ederken, "Julian Assange bir kahraman değil ve hiç kimse kanunların üstünde değidir. Yıllardır gerçeklerden saklanıyor. Teşekkürler Ekvador'a ve Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya Dışişleri Bakanlığı ile birlikte Assange'ın adaletle yüzleşmesi için işbirliklerinden ötürü teşekkürler" ifadesini kullandı.

Kremlin'den de Assange'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama geldi. Moskova yönetimi, Assange'ın gözaltına alındıktan sonra haklarının ihlal edilmemesini umduklarını söyledi.

GEÇEN HAFTA DUYURULMUŞTU

Wikileaks tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, üst düzey bir Ekvador yetkilisinin, "Assange'ın günler hatta saatler içinde elçilik binasından çıkarılacağını ve gözaltına alınması için İngiltere ile anlaşmaya varıldığını söylediği" belirtilmişti.

Uluslararası organizasyonun blog sitesindeki açıklamada bu kararın, Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun, kardeşi tarafından oluşturulan bir offshore hesabını kullandığına dair iddiaların üstünü kapatma girişimi olduğu savunulmuştu.

2012'DEN BERİ BÜYÜKELÇİLİKTE YAŞIYOR

ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 2012'den beri Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyordu.

İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

İsveç mahkemesi, 2017'de Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.

Ekvador hükümeti tarafından Mart 2018'de yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.