Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında 16 köpek zehirlenerek öldürülmüştü. Türkiye'deki herkesin vicdanını sızlatan olayı ile ilgili karar çıktı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Ankara'daki vahşet ile ilgili karar çıktı!
Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi olayında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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