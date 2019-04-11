11 Nisan 2019 Perşembe27 Recep 1440
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Ankara'daki vahşet ile ilgili karar çıktı!

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Ankara'da 16 köpeğin zehirlenerek telef edilmesi olayında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ankara'daki vahşet ile ilgili karar çıktı!
Ankara'daki vahşet ile ilgili karar çıktı! Ankara'daki vahşet ile ilgili karar çıktı! Ankara'daki vahşet ile ilgili karar çıktı!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki park alanında 16 köpek zehirlenerek öldürülmüştü. Türkiye'deki herkesin vicdanını sızlatan olayı ile ilgili karar çıktı. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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