Erdoğan'dan Sudan açıklaması: Çok değişik haberler geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burkina Faso lideri Roch Marc Christian Kabore ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Afrika kıtasının ülkelerine yönelik dışlayıcı, kibirli ve müdahaleci tavırların bizim nezdimizde hiçbir değeri yoktur. İnsanı, adaleti ve dayanışmayı merkeze alan bir dış politikanın takipçisi olarak Afrika ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz.

Afrikalı dostlarımız kendi sorunlarına yine kendi değerleri, hassasiyetleri ve dinamikleri çerçevesinde çözümler üretecek birikime fazlasıyla sahiptir.

Özel sektörümüzü ticaret alanında teşvik ediyoruz.

Burkina Faso halkı 15 Temmuz sonrası Türk milleti ile dayanışma sergilemiştir. FETÖ'ye karşı verilen destekte dostum Kabore'ye güveniyorum.

Suçluların iadesi anlaşmasını da en kısa sürede yapacağız.

SUDAN'DAKİ ASKERİ MÜDAHALE

Malumunuz darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim belediye başkanlığımdan bu yana sürekli sandıkla gelen ve darbeye muhatap olan bir insanım. Darbenin ne olduğunu ve neler katıp neler götüreceğini bilen bir insanım. Bu dünya tuhaf bir dünya darbeye karşı olan insanların daha sonra darbecilerle nasıl iş tuttuklarını görüyoruz. Sudan bizim köklü ilişkilerimizin olduğu bir ülke tabi bu köklü ilişkilerin devamından yanayız. Bu konuda da temennim odur ki sükûnetle bir kardeşlik ortamı içinde Sudan bu işi başarmalıdır. Son dönemde Sudan’ın sıkıntılarını da bilen birisiyim bütün bu ekonomik sıkıntıları da aşmak suretiyle Sudan’ın bu durumu aşması bizim için önem arz etmektedir. Çok değişik haberler gelmektedir. Sayın Ömer Beşir ile ilgili evinde midir başka bir yerde midir bunlarla ilgili bilgi vermemiz mümkün değil. Ama barış içinde bu dönemin atlatılması temennimdir. Çünkü bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti ve her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost kardeş Sudan'ın muhatap olmasını doğrusu istemem.

Kabore'nin açıklamasında satır başları;

İlgi ve yakınlık için teşekkür ediyorum.

Türkiye'ye çatanlar Burkina Faso'ya, Burkina Faso'ya çatanlar da Türkiye'ye çatmış kabul ediyoruz.