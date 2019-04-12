YSK'dan 'Büyükçekmece' için erteleme kararı!

Yüksek Seçim Kurulu(YSK), AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptaline ilişkin başvuru görüşmesini erteledi.
YSK saat 15.00 itibariyle itirazı gündeme almıştı. Saat 18.00 itibariyle İtirazın önümüzdeki günlerde değerlendirmeye alınacağı duyuruldu.
YSK'nın, Büyükçekmece'deki erteleme kararını İstanbul genelini doğrudan etkileyeceği gerekçesiyle aldığı belirtildi. YSK, Büyükçekmece ve İstanbul'da seçimin yenilenmesine ilişkin itirazlarla taleplerin birlikte ele alınmasına karar verdi. YSK'nın karar için İstanbul'un bazı ilçelerinde devam eden oy sayım işleminin bitmesini ve birleştirme tutanaklarının düzenlenmesini bekleyeceği öğrenildi.
KARAR İSTANBUL GENELİNİ ETKİLEYECEĞİ GEREKÇESİYLE ALINDI
AK Parti, Büyükçekmece'de seçmenlerin taşınarak usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü itiraz hakkını kullanmıştı.
YSK'nın 7 asil, 4 yedek üyesi bulunuyor. Karar 6 üyenin oyuyla çıkıyor.