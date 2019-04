Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu hayatını kaybetti.

Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu (83) hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Can Bartu'nun hayatını kaybettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüzün tarihinde çok önemli bir yeri olan, adı Fenerbahçe'miz ile özdeşleşmiş efsanemiz Can Bartu'yu kaybettik. Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçe'mizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Can Bartu

Can Bartu, 30 Ocak 1936 yılında İstanbul'da doğdu. Spora Fenerbahçe'nin genç takımında basketbol oynayarak başlayan Can Bartu, sarı-lacivertlilerin genç takımında futbol takımında yeşil sahalara adımını attı.

Önce basketbolda sivrilen Can Bartu, 1955 yılında Genç Milli Basketbol Takımı'nda ay-yıldızlı formayı giydi. 1955-1957 yıllarında Fenerbahçe'nin hem birinci takımında futbol hem de basketbol oynayan Can Bartu'nun İnönü Stadı'nda futbol maçından çıkıp, Spor ve Sergi Sarayı'ndaki basketbol maçına gittiği çok günler oldu.

Fenerbahçe Kulübü ile profesyonel futbolcu mukavelesi imzaladıktan sonra basketbolu bırakan Can Bartu, 1'i genç, 5'i A milli olmak üzere 6 kez basketbol milli takım formasını giydi.

6 yıl İtalya'da oynadı

Fenerbahçe'de 1955-1961 yıllarında futbol oynayan Can Bartu, 1961 yılında İtalya'nın Fiorentina takımına transfer oldu.

1961-1962 sezonunda Fiorentina (14 maç, 2 gol), 1962-1963 sezonunda Venezia (30 maç, 8 gol), 1963-1964 sezonunda yeniden Fiorentina (10 maç), 1964-1967 yıllarında ise üç sezon Lazio'da (46 maç, 4 gol) oynayan Can Bartu, burada "Sinyor" lakabını aldı.