12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı

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Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı
Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etti.
Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.

Bin Avf, başkent Hartum'da düzenlenen ve devlet televizyonundan canlı yayınlanan törende, Sudan Yargıtay Başkanı Abdulmecid İdris huzurunda yemin ederek geçiş konseyinin başkanı oldu.

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf da Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı unvanıyla yemin etti.

Bin Avf, dün devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi (YGK) Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, YGK'nin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisinden onlarca ismi gözaltına almıştı.

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı
Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, halktan, güvenlik gerekçesiyle 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymaları istendi.

Açıklamada, silahlı kuvvetler ile güvenlik komitesi, kamu güvenliği, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama görevlerini yerine getirene kadar bu karara uyulması gerektiği vurgulandı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Bin Avf, ayrıca ülkede 3 aylık OHAL ilan edildiğini söyleyerek, ülke genelinde bir ay boyunca 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

 

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