Tüm gözler YSK'da

12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesi beklenecek.
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İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz süreci dün tamamlandı.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, diğer itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

Oy sayımının bitmesi beklenecek
Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin yapılan görüşme ertelendi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesinin beklenmesine karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına ilişkin itirazın, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvuruyu yapmasının ardından birlikte ele alınması bekleniyor.

 

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