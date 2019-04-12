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Milli güreşçiler yurda döndü

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Milli güreşçiler yurda döndü
Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul'a geldi.
Milli güreşçiler yurda döndü Milli güreşçiler yurda döndü Milli güreşçiler yurda döndü

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı, İstanbul'a geldi. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen ay-yıldızlı kafile, tezahüratlarla karşılandı.

Organizasyonda 125 kiloda kazandığı altın madalya ile 7. Avrupa şampiyonluğuna imza atan Taha Akgül, yaptığı açıklamada, "Takımımızla gurur duyuyorum. Benim 7. Avrupa şampiyonluğum oldu. Bu, serbest güreşte tarihi bir rekor. Hocalarımız ve teknik ekibimizle beraber yaşadığımız stresi bir biz bir de Allah biliyor. Aylarca bu şampiyonaya hazırlandık. Çok stresli geçti. Takım olarak 3 altınımız var. Genel itibarıyla başarılı bir Avrupa Şampiyonası geçirdik, 6 puanla şampiyonluğu kaçırdık. Önümüzdeki Dünya Şampiyonası için önemli bir adım oldu. 2020 Olimpiyatları'nda bu takımdan en az 4 madalya geleceğine söz veriyorum." diye konuştu.

Kazandığı başarının Dünya Şampiyonası öncesinde moral olduğunu aktaran milli güreşçi, "Ağır sıklet, güreşin zirvesidir. Ağır sıklette altın madalya almanın ayrı bir maneviyatı var. Gürcü rakibim dünya şampiyonu bir isim. Dünya Şampiyonası öncesi onu 7-0'lık skorla yenmem çok büyük bir moral oldu." ifadelerini kullandı.

Finalde Gürcü Geno Petriashvili'yi mağlup eden Taha, gerilimli bir maç olduğunu vurgulayarak, "Kendisi en büyük rakiplerimden biri. İki dünya, bir de Avrupa şampiyonluğu vardı. Son iki yıl Avrupa finalinde karşılaştık. Kendisi sıkletimin en iyi isimlerinden. Güreş tarzı, fiziği bana benziyor. Gerilimli bir müsabakaydı. Üzerimize düşeni yaptık." değerlendirmesinde bulundu. 

Süleyman Atlı: "Darısı dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna"
57 kiloda altın madalyanın sahibi olan Süleyman Atlı, emeklerinin karşılığını aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Benim ve takımım için güzel bir sonuç oldu. Çalıştığımız gibi emeğimizin karşılığını aldık. Darısı dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna. Oralarda da altın madalya kazanarak ülkemi temsil etmek istiyorum. 2020 Olimpiyatları'nda ülkeme altın madalya kazandırmak istiyorum." 

Mustafa Kaya: "Bu takıma çok inanıyoruz"
70 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Mustafa Kaya ise şunları söyledi:

"Avrupa şampiyonluğu bu sene nasip oldu. İyi bir çalışma dönemi geçirdik. 10 sıklette 7 madalya aldık. 10'da 10 da yapabilirdik ama nasipsizlik oldu. Bu takıma çok inanıyoruz. Dünya Şampiyonası elemeleri var. Hızımızı Dünya Şampiyonası'na göre ayarlıyoruz. Çok daha iyi çalışıp daha iyi şekilde ülkemizi temsil etmeye çalışacağız."

 

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