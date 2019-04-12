12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:53Güneş 06:24Öğle 13:10İkindi 16:51Akşam 19:47Yatsı 21:11
    • 17°C Adana
    • 13°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 13°C Amasya
    • 10°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 14°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 11°C Balıkesir
  • BIST: 95.226 -0.88
  • Altın: 240,266 0.76
  • Dolar: 5,7712 0.59
  • Euro: 6,5147 0.85

Başkentte 'masaj salonu' operasyonu: 4 polis aranıyor

»
Ankara'da masaj salonu tabelalı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü polis memuru, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı 22 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 polis memurunun da arandığı bildirildi.
Başkentte 'masaj salonu' operasyonu: 4 polis aranıyor
Başkentte 'masaj salonu' operasyonu: 4 polis aranıyor Başkentte 'masaj salonu' operasyonu: 4 polis aranıyor Başkentte 'masaj salonu' operasyonu: 4 polis aranıyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, gelen şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, kentin farklı noktalarında masaj salonu tabelası altından açılan iş yerlerinde fuhuş yaptırıldığı belirlendi.

Başsavcılık, bu salonların organize bir şekilde aynı kişiler tarafından işletildiğini ve suç şebekesinin içinde kamu görevlilerinin de olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takibe alınan suç örgütünün, iş yerlerinin ruhsat işlerini takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı bir üyesi, adli işlerini takip eden Ankara Adliyesi'nde çalışan başka bir üyesi ve çeteyle irtibatlı 8 polis memurunun olduğu saptandı.

Savcılığın talimatıyla dün harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 4'ü polis, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı olmak üzere 22 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 4 polis memurunun da yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan çete üyeleri hakkında, 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'örgüte yardım', 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme', 'rüşvet' ve '6136 sayılı yasaya muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ankara'da büyük FETÖ operasyonuAnkara'da büyük FETÖ operasyonu2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınav sorularının çalınmasına ilişkin FETÖ soruşturmasında 13'ü aktif 84 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Tüm gözler YSK'daTüm gözler YSK'daYüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili itirazını görüşmeyi erteledi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesi beklenecek.
Başkentte 'masaj salonu' operasyonu: 4 polis aranıyorBaşkentte 'masaj salonu' operasyonu: 4 polis aranıyorAnkara'da masaj salonu tabelalı iş yerlerinde fuhuş yaptıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda, 4'ü polis memuru, 1'i adliye, 1'i de belediye çalışanı 22 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili 4 polis memurunun da arandığı bildirildi.
Binali Yıldırım'dan flaş açıklama: Suskunluğumun sebebi...Binali Yıldırım'dan flaş açıklama: Suskunluğumun sebebi...Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Dışişleri'nden Sudan açıklamasıDışişleri'nden Sudan açıklamasıDışişleri Bakanlığı Sudan'daki gelişmelerle ilgili resmi sitesinden yazılı bir açıklama yaptı.
YSK'dan 'Büyükçekmece' için erteleme kararı!YSK'dan 'Büyükçekmece' için erteleme kararı!YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece'de seçimlerin iptaline ilişkin başvuru görüşmesini erteledi.
  • Erdoğan'dan Sudan açıklaması: Çok değişik haberler geliyor11 Nisan 2019 Perşembe 17:47
  • Ankara'daki vahşet ile ilgili karar çıktı!11 Nisan 2019 Perşembe 16:00
  • vahşet 8 ay sonra ortaya çıktı11 Nisan 2019 Perşembe 15:00
  • 'Maceracı' programının sunucusu hakkında karar verildi!11 Nisan 2019 Perşembe 14:30
  • AYM'den FETÖ elebaşı Gülen'e kötü haber!11 Nisan 2019 Perşembe 13:35
  • İstanbul Valiliği'nden mazbata açıklaması!11 Nisan 2019 Perşembe 12:39
  • Temel Karamollaoğlu: Çiftçi kazanamazsa ekmez bu kadar basit11 Nisan 2019 Perşembe 12:00
  • Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi11 Nisan 2019 Perşembe 11:35
  • Gökçek'ten ilginç seçim hesabı11 Nisan 2019 Perşembe 10:49
  • Cari açık rakamları açıklandı!11 Nisan 2019 Perşembe 10:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri