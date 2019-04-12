İŞTE ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI
Fransa gibi ülkeler bir şeye alışmıştır. Hep patronluk taslayacaklar, hep başka ülkeleri eleştirecekler, aşağılayacaklar. Türkiye tarafından ya da başka bir ülke tarafından eleştiri geldiği zaman da şok olacaklar. Uluslararası hukuk konusunda Türkiye'ye ders vermeye çalışıyorsunuz. Burada benim söylediğime bile tahammül göstermiyorsunuz ama Macron'un aldığı karar Fransa Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlarla çelişmiyor mu? Çelişiyor. AİHM'nin kararlarıyla çelişiyor mu? Çelişiyor. Geçmişte yer alan bir olayı soykırım olarak tanımlamak siyasilerin görevi mi? BM kararlarını okudunuz mu? Siz siyasiler tarihle ilgili olaylar hakkında karar vermeyi kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Hangi bilgiyle bu konuda net karar veriyorsunuz? Bunun sebebi popülizmdir, sizin başkanınız da popülizme yenilmiştir. Soykırım konusunda Türkiye'ye ders verecek son ülke Fransa'dır. Fransa önce kendi tarihine baksın tepeden ders vermeye bakmasın. Cezayir’de, Fransa’da olanları unutmadık. Siz kendinizi üstün görmeye devam edin ama size haddinizi bildirmeye devam edeceğiz.
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- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
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Bakan Çavuşoğlu: Haddinizi bildirmeye devam edeceğiz
İŞTE ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI
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