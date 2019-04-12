12 Nisan 2019 Cuma27 Recep 1440
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AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek!

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YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararını verdi.
AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek!
AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek! AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek! AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek!

YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararını verdi.

 

Honaz’da CHP adayı 8 oy farkla kazanmıştı. AK Parti'nin itirazı üzerine kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimler iptal edildi.

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