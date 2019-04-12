AK Parti itiraz etmişti, seçimler yenilecek!

YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararını verdi.
Honaz’da CHP adayı 8 oy farkla kazanmıştı. AK Parti'nin itirazı üzerine kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimler iptal edildi.
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YSK, Denizli'nin Honaz ilçesinde seçimlerin yenilenmesi kararını verdi.
Honaz’da CHP adayı 8 oy farkla kazanmıştı. AK Parti'nin itirazı üzerine kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimler iptal edildi.